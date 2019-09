Grupa ambasadorów z pięciu krajów akredytowanych w Holandii, w tym z Polski, zaprotestowała przeciwko fałszowaniu historii przez Rosję. Ambasadorowie z Polski - Marcin Czepelak - a także Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii napisali wspólny list, który został opublikowany w holenderskiej gazecie "Volkskrant". To polemika z zamieszczoną w tej samej gazecie w ubiegłym tygodniu opinią ambasadora Rosji w Holandii.

Zdjęcie Moskwa, zdjęcie ilustracyjne /Mladen ANTONOV / AFP /AFP

"Stanowcze 'nie' dla wybielania historii II wojny światowej przez Rosję i prania mózgów Europejczyków" - czytamy we wpisie, który na Twitterze zamieściła ambasada Polski w Holandii.



Reklama

Wpis odsyła też do opublikowanego w holenderskiej gazecie przez pięciu ambasadorów listu, będącego reakcją na ubiegłotygodniowy artykuł ambasadora Rosji. W swoim tekście rosyjski dyplomata napisał m. in. o tym, że pakt Ribbentrop-Mołotow wcale nie był taki zły, jak wszyscy go opisują. Ambasador dodał także, że pakt był koniecznością i nie można go negatywnie oceniać.



Ambasadorowie z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii uznali, że tej opinii nie można pozostawić bez komentarza. W liście napisali, że sprzeciwiają się rosyjskiej próbie zmian faktów historycznych i wprowadzaniu w błąd opinii publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do haniebnego rosyjsko-niemieckiego paktu.



Ambasadorowie przypomnieli także wspólną deklarację ministrów spraw zagranicznych pięciu państw w 80. rocznicę podpisania paktu. Szefowie MSZ napisali, że porozumienie nazistowskich Niemiec i Związku Radzieckiego doprowadziło do wybuchu II wojny światowej i skazało Europę na dziesięciolecia cierpień. Podkreślili, że przypominanie i upamiętnianie minionych nieszczęść daje wiedzę i siłę, by sprzeciwić się tym, którzy starają się wskrzesić lub oczyścić nazistowską i stalinowską ideologię z ciążących na nich zbrodni i win.