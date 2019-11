Ok. 10 tys. rolników we wtorek w Berlinie ma wziąć udział w proteście przeciwko rządowej polityce rolnej - szacuje niemiecka policja. Demonstrujący planują zablokować centrum stolicy przy użyciu ok. 5 tys. traktorów. Część z nich już dotarła do miasta.

Zdjęcie Protest rolników w Berlinie /HAYOUNG JEON /PAP/EPA

W ramach akcji, kolumna traktorów ma powoli przejechać przez centrum Berlina. Manifestację zaplanowano obok Bramy Brandenburskiej. Rano zgromadzili się przy niej pierwsi protestujący rolnicy.

Rząd chce między innymi obniżyć dopuszczalne normy zanieczyszczania wód powierzchniowych związkami azotu i zwiększyć ochronę owadów, hamując w ten sposób wymieranie żywiących się nimi gatunków ptaków.

Rolnicy uważają, że planowane zmiany w regulacjach są zbyt surowe. Według nich rząd powinien pracować z przedstawicielami tego sektora i z ekologami, by wypracować sposoby ochrony środowiska przy utrzymaniu konkurencyjności.

Kanclerz Angela Merkel zaprosiła liderów ruchu na rozmowy na początku grudnia.