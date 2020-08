Protesty na Białorusi. Wspólne oświadczenie Grupy Wyszehradzkiej

Wzywamy władze Białorusi do otwarcia drogi do politycznego rozwiązania kryzysu, do przestrzegania praw i wolności człowieka, a także do powstrzymania się od stosowania przemocy wobec pokojowych demonstrantów - napisali w środę (19 sierpnia) we wspólnym oświadczeniu prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Zdjęcie Demonstracje na Białorusi /YAUHEN YERCHAK /PAP/EPA

Prezydenci Polski Andrzej Duda, Czech Milosz Zeman, Słowacji Zuzana Czaputova i Węgier Janos Ader wyrazili we wspólnym oświadczeniu wydanym w środę swoje "najgłębsze zaniepokojenie wyborami prezydenckimi, których wynik nie został uznany przez białoruskie społeczeństwo".

Reklama

Jak zaznaczyli, jako członkowie UE i NATO, uznają oni "uzasadnione aspiracje Białorusinów" oraz dążą do pokojowego i zgodnego z prawem rozwiązania obecnego kryzysu na Białorusi.

"Wzywamy władze Republiki Białorusi do otwarcia drogi do politycznego rozwiązania oraz do przestrzegania podstawowych praw i wolności człowieka, przy jednoczesnym powstrzymaniu się od stosowania przemocy wobec pokojowych demonstrantów" - oświadczyli przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Wezwanie do uszanowania suwerenności Białorusi

Prezydenci podkreślili swoje wsparcie dla prawa Białorusi "do wolnych, uczciwych i demokratycznych wyborów prezydenckich".

Jak zaznaczyli, z zadowoleniem przyjmują zwołanie Rady Europejskiej, które ma się odbyć w środę w formule telekonferencji, "w celu podjęcia wszelkich niezbędnych środków - zgodnie z duchem oświadczenia Wysokiego Przedstawiciela UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa - w celu ustanowienia dialogu między przedstawicielami władz białoruskich a społeczeństwem oraz rozważenie działań solidarnościowych z narodem białoruskim".

Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej wezwali też "wszelkie podmioty zagraniczne do powstrzymania się od działań podważających niezależność i suwerenność Białorusi".

Na Białorusi strajkują robotnicy. Ważne zakłady zamknięte 1 / 6 W kopalniach białoruskiego koncernu potasowego Biełaruskalij, w których trwają strajki, wstrzymano wydobycie - podał we wtorek niezależny białoruski portal Tut.by, powołując się na relacje górników. O godzinie 15 (14 w Polsce) strajkujący górnicy zebrali się na głównym placu w Salihorsku. Maksim Pozniakow, kierujący Białoruskim Niezależnym Związkiem Zawodowym, powiedział rosyjskiej agencji TASS, że wydobycie już wstrzymano. - Komitety strajkowe założono we wszystkich kopalniach, kopalnie stoją, ludzie nie poszli do kopalń, ruda nie jest wydobywana - podkreślił. Źródło: East News udostępnij