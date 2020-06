Protesty w USA. Szef nowojorskiej policji uklęknął przed demonstrantami

Od kilku dni w kilkudziesięciu miastach Stanów Zjednoczonych odbywają się protesty przeciw brutalności policji, która doprowadziła do śmierci Afroamerykanina George’a Floyda. Ostatniego wieczora (1 czerwca) do demonstrantów zgromadzonych w Washington Square Park na Manhattanie wyszedł szef miejscowej policji Terence A. Monahan i uklęknął przed protestującymi. Niezwykły gest zarejestrowały kamery i obiektywy aparatów.

Zdjęcie Szef nowojorskiej policji Terence A. Monahan wśród protestujących /FR61802 AP/Associated Press/East News /East News

Zarzewiem zamieszek w USA stała się sprawa 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda, który zmarł w trakcie zatrzymania przez policję w Minneapolis.

W poniedziałek (25 maja) do internetu trafiło nagranie z incydentu, na którym widać, jak jeden z policjantów brutalnie przyciska mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać. Wkrótce mężczyzna zmarł. Słowa przyciskanego do ziemi Floyda - "Nie mogę oddychać" - stały się głównym hasłem protestów.

Śmierć Floyda poruszyła nie tylko mieszkańców USA, ale to tam wywołała ona falę protestów i zamieszek.

W poniedziałek wieczorem, 1 czerwca, w Washington Square Park na Manhattanie - parku miejskim w Nowym Jorku - znów zgromadziła się grupa demonstrantów. Próbę nawiązania kontraktu z protestującymi powziął sam szef nowojorskiej policji Terence A. Monahan. Zapewniał on zgromadzonych, że nie ma w mieście funkcjonariusza, który usprawiedliwiałby to, co się stało w Minnesocie.

"Jesteśmy z wami. Nie możemy walczyć z wami. My tu mieszkamy. To jest nasz dom" - podkreślał, po czym wziął za ręce dwóch demonstrantów i uklęknął wraz z nimi.

Zdjęcie Terence A. Monahan w miejscu protestu / FR61802 AP/Associated Press/East News / East News

To nie jedyne zdarzenie, jakie zarejestrowały kamery.

W mediach społecznościowych pojawiło się także nagranie, na którym widać, jak grupa białych Amerykanów klęka przed czarnymi współobywatelami, przy ogromnym wzruszeniu obu stron, i wyznaje swoje "grzechy oraz błaga o litość".