W Brukseli ambasadorowie 29 państw NATO podpisali protokół przyjęcia Macedonii Północnej do Sojuszu. Ten krok był możliwy dzięki porozumieniu, jakie kraj ten zawarł z Grecją, co zakończyło spór o nazwę tej byłej jugosłowiańskiej republiki. "To historyczny moment" - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg.

Zdjęcie NATO /123RF/PICSEL

Konieczna będzie jeszcze ratyfikacja rozszerzenia Sojuszu przez parlamenty należących do niego krajów. Źródła w Sojuszu informowały w grudniu, że rozszerzenie NATO o Macedonię byłoby możliwe wiosną 2020 r.

Reklama

Warunkiem przystąpienia Macedonii do NATO było rozwiązanie problematycznej kwestii nazwy tego kraju. Grecja obawiała się, że Macedonia, która od momentu odzyskania niepodległości w 1991 roku używała tej nazwy, mogłaby wystąpić z roszczeniami terytorialnymi wobec greckiej prowincji Macedonia.

25 stycznia grecki parlament niewielką większością głosów poparł porozumienie z Macedonią o zmianie przez ten kraj nazwy na Republika Macedonii Północnej. Umożliwiło to zakończenie trwającego od ponad 25 lat sporu między obydwoma państwami.

Stoltenberg: Historyczny moment

"To historyczny moment" - oświadczył w środę szef NATO Jens Stoltenberg.

Stoltenberg zaznaczył, że władze Grecji i Macedonii Północnej wykazały wielką odwagę, zawierając porozumienie w sprawie zmiany nazwy tej byłej jugosłowiańskiej republiki. "Ateny i Skopje wniosły istotny wkład w budowę bezpieczeństwa i stabilności w regionie" - ocenił szef Sojuszu.

Dodał, że to porozumienie było także kluczowym pierwszym krokiem na drodze do przystąpienia Macedonii Północnej do NATO.

"To nie była łatwa droga. Były na niej wyzwania i trudne kompromisy. Jednak zaangażowanie dla demokratycznych wartości, dla reform i budowy silnych instytucji przyniosło realne efekty i postępy. Więcej bezpieczeństwa i stabilności w regionie to droga do dobrobytu i pełnego członkostwa w społeczności międzynarodowej oraz miejsce przy naszym stole. Czekaliśmy na was, żebyście dołączyli do naszej rodziny przez długi czas" - powiedział.

Podkreślił też wcześniejsze zaangażowanie Macedonii Północnej w działania NATO, m.in. udział żołnierzy tego kraju w misji w Afganistanie.