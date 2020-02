W Monachium doszło w piątek do przełomowego spotkania szefów dyplomacji Watykanu arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera i Wanga Yi. Do tego ważnego wydarzenia na drodze do normalizacji stosunków doszło podczas 56. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC).

Zdjęcie Arcybiskup Paul Richard Gallagher /Riccardo De Luca/Anadolu Agency /Getty Images

To pierwsze spotkanie dwustronne na tak wysokim szczeblu.

Reklama

Watykański Sekretariat Stanu w komunikacie przekazanym dziennikarzom poinformował, że podczas rozmowy, przebiegającej w serdecznej atmosferze mówiono o kontaktach dwustronnych, które "rozwinęły się pozytywnie". W szczególności zwrócono uwagę na znaczenie zawartego w 2018 roku tymczasowego porozumienia między Stolicą Apostolską a Pekinem w sprawie mianowania biskupów w Chinach.

W oświadczeniu mowa jest także o woli kontynuowania dialogu instytucjonalnego, by "sprzyjać życiu Kościoła katolickiego i dobru narodu chińskiego".

"Wyrażone zostało uznanie dla wysiłków, jakie są podejmowane, by zwalczyć epidemię koronawirusa, a także solidarność z dotkniętą nią ludnością" - głosi nota.

Jak podał Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej abp Gallagher i minister Yi wyrazili pragnienie zacieśnienia współpracy międzynarodowej w celu krzewienia współistnienia i pokoju na świecie.

"Wymieniono też poglądy na temat dialogu międzykulturowego i praw człowieka" - dodał Watykan.

Watykan i Chiny od ponad dziesięciu lat prowadzą rozmowy mające na celu uregulowanie wzajemnych relacji, które w przeszłości były wstrząsane przez kryzysy na tle mianowania bez zgody papieża biskupów przez podporządkowany władzom tzw. Kościół Patriotyczny. Wywoływało to zawsze ostre reakcje strony watykańskiej.

Pierwszym ważnym krokiem, podjętym w celu poprawy stosunków był list papieża Benedykta XVI do chińskich katolików, wystosowany w 2007 roku.