W Moskwie rozpoczęła się we wtorek na Placu Czerwonym próba generalna defilady wojskowej z okazji obchodzonego 9 maja Dnia Zwycięstwa. W centrum rosyjskiej stolicy zamknięto ruch. Udział w próbie bierze 13 tysięcy żołnierzy, w niebo wzlecą samoloty wojskowe.

Jest to już trzecia z rzędu próba defilady. Jej uczestnicy ćwiczą od kilku dni, ale dwie poprzednie próby - 29 kwietnia i 4 maja - odbywały się w nocy i bez udziału lotnictwa. Jedyny lot w ramach przygotowań przed 9 maja samoloty wykonały w minioną sobotę rano.

Przed obiema wieczornymi próbami zamykano dla aut ulice w centrum, zwłaszcza przylegające do Kremla, a grupy przechodniów gromadziły się przy ustawionych wzdłuż ulic barierek, by oglądać, fotografować i filmować przejeżdżający ciężki sprzęt.

Podczas wtorkowej próby generalnej 74 samoloty i śmigłowce dołączą do ponad 13 tys. żołnierzy i 130 jednostek sprzętu wojskowego, a widowisko będzie maksymalnie zbliżone do defilady organizowanej w najbliższy czwartek.

Przed tegorocznym Dniem Zwycięstwa w centrum Moskwy pojawiły się już okolicznościowe czerwone flagi, a w wielu miejscach sprzedawane są furażerki w kolorze khaki. 9 maja chętnie zakłada je młodzież, niekiedy także dzieci.

Kontrowersyjny udział dzieci

Tymczasem w mediach społecznościowych trwa dyskusja o tym, w jakim stopniu należy pozwolić na udział dzieci w rocznicowych wydarzeniach związanych z II wojną. Debatę wywołał komentarz psycholożki Jeleny Kuzniecowej na temat defilady zorganizowanej w Rostowie nad Donem na południu Rosji. Jedno z tamtejszych przedszkoli zorganizowało wspólnie ze strukturami Południowego Okręgu Wojskowego pochód z udziałem dzieci od 4 do 10 lat, ubranych w mundury.

"Przesłanie wychowawcze, które dzieci dostają w wyniku tego rodzaju działań osób dorosłych, jest takie: wojna jest fajna, wojna to święto, dlatego że potem kończy się ona zwycięstwem" - napisała Kuzniecowa w komentarzu udostępnionym przez ponad 10 tys. internautów. Psycholożka powiedziała dziennikowi "Kommiersant", że zdaje sobie sprawę z uczucia wdzięczności i "chęci, by świętować we wspólnym porywie", jednak jej zdaniem "dzieci nie powinny chodzić w mundurach wojskowych".

Inna psycholożka Irina Obuchowa ocenia, że udział w uroczystościach 9 maja jest niezbędny, a dzieci powinny identyfikować się ze swoimi przodkami. "Nie chodzi o to, że wojna się zakończyła i nie należy o niej więcej mówić. O niej trzeba mówić" - uważa Obuchowa.

Przedszkolaki w strojach wojskowych

Jak informuje "Kommiersant", defilada z udziałem dzieci odbyła się 6 maja w Piatigorsku, gdzie 500 przedszkolaków maszerowało w strojach wojskowych wraz z władzami miasta. Wydarzenie odbyło się w tym roku po raz pierwszy, ale mer Piatigorska Andriej Skripnik ocenił, że może się ono stać "dobrą tradycją".

"Kommiersant" zamieszcza opinię dwojga uczniów klas starszych; 15-letnia Anastasija Frisowa zauważa, że "wojna nie może być żadnym świętem" i że "odpowiedniejsze byłoby, gdyby Dzień Zwycięstwa stał się Dniem Pamięci". 16-letni Dmitrij Kołosow, uczestnik młodzieżowego ruchu Junarmia podlegającego resortowi obrony powiedział, że nie zmieniałby niczego w formie obecnego święta.

Z Moskwy Anna Wróbel