Putin: Jestem gotowy na spotkanie z Trumpem

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył w piątek, że jest gotów spotkać się z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Dodał, że zaprosił go do złożenia wizyty w Moskwie. Zastrzegł, że spotkanie może dojść do skutku tylko w odpowiednich okolicznościach.

Zdjęcie Władimir Putin i Donald Trump /JORGE SILVA / POOL /AFP

Rosyjski prezydent, który wypowiedział się po szczycie państw BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA) w Johannesburgu w RPA, ocenił, że Stany Zjednoczone i Rosja muszą rozmawiać o konfliktach na świecie oraz o porozumieniu atomowym z Iranem.

Zaznaczył, że rozmowy telefoniczne nie wystarczają. "Ja jestem gotowy na spotkanie, Trump jest gotowy na spotkanie" - powiedział.

Putin ocenił też, że w interesie zarówno Rosji, jak i USA jest przedłużenie obowiązywania traktatów regulujących kwestię kontroli zbrojeń.