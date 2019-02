​Putin o "unikatowości" nowej rosyjskiej broni

- Perspektywiczne modele rosyjskiego uzbrojenia nie mają na świecie odpowiedników - oświadczył w piątek prezydent Władimir Putin. W wystąpieniu na Kremlu z okazji Dnia Obrońcy Ojczyzny rosyjski przywódca mówił, że priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa kraju.

Putin podkreślił, że wyposażenie sił zbrojnych Rosji w najnowszą broń, środki dowodzenia i łączności jest dla władz priorytetową kwestią.

"Nasze perspektywiczne modele uzbrojenia nie mają na świecie odpowiedników - przynajmniej na razie. I myślę, że długo mieć nie będą" - powiedział.

Pracę badaczy i konstruktorów przemysłu obronnego określił jako "ogromną i wytężoną", a ich osiągnięcia jako "unikatowe".

Zapewnił, że Rosja będzie nadal wzmacniać swój potencjał obronny, rozwijać i doskonalić swoje siły zbrojne. "W ostatnich latach ich zdolności bojowe, przygotowanie, koordynacja działań znacząco wzrosły" - ocenił.

"Rosja jest krajem pokojowym, prowadzącym odpowiedzialną politykę zagraniczną. Dążymy do wzmocnienia stabilności międzynarodowej" - oświadczył Putin. Jednak, jak zastrzegł, władze są świadome konfliktów i zagrożeń we współczesnym świecie i wobec tego zapewnienie bezpieczeństwa Rosji i jej obywateli pozostaje dla nich priorytetem.

Putin w niedawnym orędziu do parlamentu powiedział, że Rosja nadal pracuje nad perspektywicznymi rodzajami broni. Wymienił wśród nich strategiczny kompleks rakietowy Awangard, ciężki pocisk międzykontynentalny Sarmat i pocisk manewrujący z napędem jądrowym, o nieograniczonym zasięgu, Buriewiestnik. Zapowiedział także pocisk hipersoniczny Cyrkon, określając jego prędkość na ok. 9 machów, a zasięg na ponad 1000 km. Pocisk ten, wystrzeliwany z okrętów (również podwodnych), będzie zdolny do rażenia celów naziemnych i lądowych. Według mediów rosyjskich Cyrkon jest obecnie w fazie testów.

Z Moskwy Anna Wróbel