Niecodziennego gościa znalazła w swojej walizce Szkotka Moira Boxall, która wróciła w czwartek z wakacji z Australii. Przy rozpakowywaniu bagażu okazało się, że w jednym z jej butów zagnieździł się cętkowany pyton. Jak poinformowało CNN, w tej chwili gad znajduje się w centrum ratownictwa i odrodzenia zwierząt w Edynburgu.

Zdjęcie Pyton przeleciał 9 tysięcy mil w bucie pasażerki samolotu /Wayne Lynch /East News

9 tysięcy mil z Queensland do Glasgow przeleciał na gapę australijski pyton cętkowany, którego w czwartek znalazła w swoim bucie Moira Boxall. Wąż tak się rozgościł podczas długiego lotu, że nawet zaczął zrzucać swoją skórę. Zaszokowana Szkotka zadzwoniła do organizacji ochrony zwierząt, która przejęła gada.

- Odpowiedziałem na telefon kobiety, która właśnie wróciła z wakacji w Australii i znalazła węża wewnątrz buta znajdującego się w walizce. Zabrałem gada. Po zbadaniu okazało się, że wąż jest cętkowanym pytonem, który nie jest jadowity - powiedział CNN oficer ratowniczy, Taylor Johnstone.



W tej chwili pyton-podróżnik przechodzi kwarantannę w centrum ratownictwa i odrodzenia zwierząt w Edynburgu.

To nie pierwszy raz, kiedy znaleziono węża na pokładzie samolotu. W 2016 roku jeden z pasażerów lotu Aeromexico z Torreon do Mexico City nakręcił przerażający film, na którym uchwycił zwisającego węża znajdującego się na pokładzie maszyny pełnej pasażerów.



W 2012 r. samolot linii EgyptAir został zmuszony do awaryjnego lądowania po tym jak wąż uśmiercił mężczyznę, który przemycił gada na pokład statku powietrznego.