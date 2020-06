"Rada Europejska dała zielone światło na przedłużenie sankcji wobec Rosji" - ogłosił przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel po posiedzeniu unijnej instytucji.

Zdjęcie Charles Michel /OLIVIER HOSLET /PAP/EPA

UE co pół roku przedłuża sankcje wobec Rosji. Unia uzależniła zniesienie sankcji od pełnej realizacji porozumień z białoruskiej stolicy. Mimo że termin w tej sprawie wyznaczono na 31 grudnia 2015 r., do dziś nie zostały one w pełni wdrożone.

Rosyjska aneksja Krymu w marcu 2014 r. i podsycanie przez Kreml konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy spowodowały nałożenie przez państwa zachodnie szeregu sankcji dyplomatycznych, gospodarczych, finansowych i personalnych na Rosję i przedstawicieli jej władz.