​Rada Europy przyjęła pierwszą międzynarodową definicję seksizmu

Komitet Ministrów Rady Europy przyjął rekomendację, zawierającą - jak podkreślono - pierwszą uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym definicję seksizmu, a także prawny mechanizm w celu walki z tym zjawiskiem.

Zdjęcie Rada Europy w Strasburgu /AFP

Seksizm został zdefiniowany jako "każde działanie, gest, wizualna reprezentacja, wypowiedź ustna lub pisemna, praktyka lub postępowanie oparte na przekonaniu, że osoba lub grupa osób jest gorsza z powodu swojej płci, występujące w sferze publicznej lub prywatnej, online i offline".

Reklama

Ich skutkiem może być: "naruszenie wrodzonej godności lub praw osoby lub grupy osób", "fizyczna, seksualna, psychologiczna i socjoekonomiczna krzywda lub cierpienie osoby lub grupy osób", "stworzenie zastraszającego, wrogiego, upokarzającego, poniżającego lub obraźliwego środowiska", "stworzenie bariery dla autonomii i pełnego przestrzegania praw człowieka osoby lub grupy osób" lub "podtrzymywanie i wzmacnianie stereotypów na temat płci".

Definicja seksizmu

Seksizm został zdefiniowany jako "objawianie się historycznie nierównych relacji władzy" między kobietami i mężczyznami, które prowadzi do dyskryminacji i uniemożliwia pełny rozwój kobiet w społeczeństwie" - poinformowano w wydanym w czwartek komunikacie.

Podkreślono, że z uwagi na to, że seksizm jest "powszechny we wszystkich sektorach i społeczeństwach, a seksizm i seksistowskie zachowania biorą swój początek i wzmacniają stereotypy na temat płci", w rekomendacji zawarto także prawny mechanizm do walki z tym zjawiskiem.

Mechanizm walki z seksizmem

Chodzi o "wyczerpującą listę działań oraz dziedzin, w których seksizm się pojawia", od reklamy i mediów, rynku pracy, sądownictwa po oświatę i sport, a także wskazanie konkretnych sposobów dla konkretnych podmiotów na identyfikowanie przejawów seksizmu i reagowanie na nie.

Wśród zalecanych działań są np. zmiany prawne definiujące i potępiające seksizm, przewidujące kary za seksistowską mowę nienawiści oraz metody pomocy dla ofiar seksistowskiego zachowania.

Apel zawarty w dokumencie

W przyjętym dokumencie Komitet Ministrów apeluje do władz państw członkowskich Rady Europy o zwiększanie świadomości społecznej na temat tego problemu i m.in. szybkie reagowanie na jego przejawy przez osoby publiczne, oraz wystrzeganie się przy tym języka, który mógłby utrwalać dotychczasowe stereotypowe myślenie na ten temat.

W rekomendacji państwa członkowskie proszone są o monitorowanie wdrażania tych zaleceń i informowania Komisji Równości Płci Rady Europy o podjętych działaniach i osiągniętych rezultatach.

Seksizm a przemoc wobec kobiet

Komitet Ministrów w przyjętym dokumencie wskazuje na związek między seksizmem a przemocą wobec kobiet i dziewcząt, tłumacząc, że codzienne przejawy seksizmu przyczyniają się do tworzenia "atmosfery zastraszania, strachu, dyskryminacji, wykluczenia i niepewności, która ogranicza możliwości i wolność".

Komitet Ministrów jest jedynym organem decyzyjnym złożonej z 47 państw Rady Europy.