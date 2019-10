Ranking jakości życia. Niemcy na 12 miejscu, Polska na 31

Niemcy znalazły się na 12 miejscu w rankingu jakości życia, opracowanym przez międzynarodową firmę doradztwa strategicznego Boston Consulting Group. Polska zajęła w nim 31 miejsce. ​

W nowym rankingu jakości życia Boston Consulting Group (BCG) nasi zachodni sąsiedzi znaleźli się w ścisłej czołówce - Niemcy zajęły w nim 12 miejsce wśród 143 państw świata objętych badaniami tej znanej, międzynarodowej firmy doradztwa strategicznego z siedzibą w Bostonie.



"We wszystkich obszarach Niemcy znajdują się powyżej unijnej średniej" - podkreślił szef niemieckiego oddziału BCG Matthias Tauber. "Naszemu państwu udało się z powodzeniem zamienić wzrost gospodarczy w dobrobyt i zadowolenie z życia jego ludności" - dodał.



Co brano pod uwagę w analizie?

Analitycy BSG badali osiągnięcia poszczególnych państw w gospodarce, inwestycjach i strategii zrównoważonego rozwoju. Pod uwagę wzięto w sumie 40 różnych czynników, zgrupowanych w dziesięciu kategoriach: dochody, równowaga ekonomiczna, zatrudnienie, opieka zdrowotna, oświata, infrastruktura, równouprawnienie, państwo obywatelskie, system rządów i ochrona środowiska. We wszystkich tych dziedzinach Niemcy uzyskały wysoką liczbę punktów. Ich końcowa ocena wyniosła 81,5 punkta na 100 możliwych.



Kto na podium?

Najlepszy wynik osiągnęła Norwegia - 87,7 punktów. Na następnych miejscach znalazły się Szwajcaria (86,9), Islandia (85,6), Dania i Szwecja (po 84,1).



Swoją wysoką pozycję w rankingu BCG państwa skandynawskie zawdzięczają przede wszystkim osiągnięciom w dziedzinie równouprawnienia i w oświacie.



Mocne i słabe strony Niemiec

Niemcy uzyskały najlepsze wyniki w takich dziedzinach jak stabilność gospodarcza, opieka zdrowotna i równouprawnienie. Autorzy analizy podkreślili ponadto ich dokonania w poziomie wynagrodzeń i w zatrudnieniu, które wykazują pomyślny rozwój. Siła gospodarcza Niemiec wzrosła w ostatnich latach, a bezrobocie spadło do poziomu, który jest bliski pełnemu zatrudnieniu. Pod względem wynagrodzeń za pracę lepsze wyniki od Niemiec uzyskały takie kraje, jak Szwajcaria i USA.



W kategorii ochrona środowiska Niemcy zrobiły wyraźne postępy. Negatywnie oceniono za to rozwój niemieckiej infrastruktury, a zwłaszcza dróg, szlaków kolejowych i szerokopasmowego dostępu do internetu. W oświacie Niemcy spadły o dwa miejsca i zajęły 19 pozycję w rankingu. Matthias Tauber zwrócił uwagę, że mogą utracić kontakt z najlepszymi na świecie i dodał, że "zły rozwój sytuacji w oświacie wyraża się między innymi brakiem fachowców na niemieckim rynku pracy".



Trzy punkty, w których Polska wyprzedziła Niemcy

W przedziale ostatnich 10 lat Niemcy spadły o jedno miejsce. W sumie w rankingu BCG państwa europejskie pozostają wciąż w czołowej grupie państw, ale postęp w nich przebiega wolniej niż w Chinach, Indiach i Turcji.



Polska znalazła się w rankingu jakości życia na 31 miejscu, zyskując 68,7 pkt. Otrzymała wyższe niż Niemcy noty w trzech kategoriach: równowaga ekonomiczna (DE: 86,1 pkt / PL: 92,9 pkt), równouprawnienie (DE: 90,1 pkt / PL: 92 pkt) oraz oświata (DE: 77,5 pkt / PL: 79,4 pkt).



Z kolei największe różnice w ocenie na korzyść Niemiec wystąpiły w kategoriach: dochody (DE: 67,3 pkt / PL: 37,8 pkt), ochrona środowiska (DE: 67,8 pkt / PL: 42 pkt) oraz system rządów (DE: 87,8 pkt / PL: 67,6 pkt).



Na ostatnim - 143. - miejscu zestawienia znalazł się Czad, któremu przyznano 14,9 punktów.



