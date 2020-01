Recep Tayyip Erdogan: Ku tureckiej granicy zmierza 250 tysięcy migrantów

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że ku tureckiej granicy zmierza do 250 tys. migrantów uciekających z prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii i władze w Ankarze próbują zapobiec opuszczeniu przez nich terytorium syryjskiego.

Zdjęcie Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan /AFP

W Turcji przebywa już 3,7 mln syryjskich uchodźców. Istnieją obawy przed ich dalszym napływem z Idlibu, gdzie syryjskie siły rządowe i wspierające je wojska rosyjskie nasiliły obecnie bombardowania ostatniej kontrolowanej przez rebeliantów enklawy, w której mieszka 3 mln ludzi.



"Właśnie teraz od 200 do 250 tys. migrantów zmierza ku naszym granicom. Staramy się ich w jakiś sposób powstrzymać, ale nie jest to łatwe. To trudne, są to także ludzie" - powiedział Erdogan na konferencji w Ankarze.

Przypomnijmy, tuż przed świętami turecki prezydent ostrzegł Europę przed "nową falą uchodźców". Mówił wtedy, że ponad 80 tys. ludzi ucieka teraz z ogarniętej walkami syryjskiej prowincji Idlib w kierunku granicy z Turcją.

Od początku grudnia siły reżimu prezydenta Baszara el-Asada i lotnictwo rosyjskie nasiliły ataki na kontrolowaną przez dżihadystów prowincję Idlib na północny zachodzie Syrii. Erdogan podkreślił, że jego kraj nie jest w stanie sam poradzić sobie z kolejnym napływem tysięcy uchodźców z Syrii. "Negatywne skutki tej sytuacji odczuje cała Europa, a zwłaszcza Grecja" - ostrzegał prezydent.

Jak twierdził, jest przekonany, że powtórzy się kryzys migracyjny z 2015 roku. Dodał, że napływ uchodźców może powstrzymać jedynie przerwanie eskalacji przemocy w prowincji Idlib.