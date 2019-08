To, co przez dziesięciolecia negowano, jest faktem: Niemcy są krajem napływowym. Co czwarty mieszkaniec ma obce korzenie.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziolek /East News

Prawie 25 proc. mieszkańców Niemiec ma obce pochodzenie - przynajmniej według definicji Federalnego Urzędu Statystycznego. Jako osoby z obcym pochodzeniem uznaje się nie tylko napływowych obcokrajowców, lecz także osoby, które urodziły się w Niemczech, lecz jedno z ich rodziców od urodzenia nie było obywatelem Niemiec. Są to więc np. urodzone w Niemczech dzieci z małżeństw mieszanych.

Reklama

W myśl tej definicji według małego spisu ludności z roku 2018 około 20,8 mln osób mieszkających w Niemczech miało obce pochodzenie. Ogólna liczba tych osób, w porównaniu z rokiem 2017, wzrosła o 2,5 proc.

Z tych 20,8 mln osób ponad połowa (10,9 mln) ma niemieckie obywatelstwo. 5,5 mln miało niemieckie obywatelstwo od urodzenia.

11 proc. obcokrajowców to Polacy

13,5 mln osób z obcym pochodzeniem nie urodziło się w Niemczech, lecz imigrowało do Niemiec. Najczęstszym motywem przesiedlenia w prawie co drugim przypadku były powody rodzinne. Innymi przyczynami było poszukiwanie pracy (co 5. przypadek), uchodźstwo i azyl (15.proc.)

Mieszkający w Niemczech cudzoziemcy mają korzenie w Turcji (13 proc.), Polsce (11 proc.) i Rosji (7 proc.).

Jak zaznacza Federalny Urząd Statystyczny w aktualnych danych nie uwzględnia się osób mieszkających w zbiorowych kwaterach. Podczas małego spisu ludności 9,9 mln cudzoziemców mieszkało w prywatnych lokalach mieszkalnych. Natomiast w roku 2018 Centralny Rejestr Cudzoziemców doliczył się10,9 mln obcokrajowców, którzy w ubiegłym roku mieszkali w prywatnych mieszkaniach i domach.

Liczby będą rosły

Zdaniem Daniela Thyma, profesora na wydziale prawa europejskiego i międzynarodowego na uniwersytecie w Konstancji, te dane statystyczne nie są żadną niespodzianką. Liczby te od lat są wysokie i będą dalej rosły - zaznacza prawnik, wyjaśniając, że dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze osoby z obcym pochodzeniem są zazwyczaj młodsze i ze względu na prokreację ich udział w społeczeństwie będzie dalej rósł. Po drugie także w przyszłości należy liczyć się z dalszymi napływem obcokrajowców.

Prof. Thym, będący wiceprzewodniczący Rady Rzeczoznawców niemieckiej Fundacji Integracji i Migracji ostrzega jednak, żeby obcokrajowców automatycznie nie kojarzyć z tradycyjną islamską chustą, religią czy ogólnie wyglądem.

- To zbyt jednostronne podejście. Imigracja jest bardzo złożoną sprawą, charakterystyczną dla Europy. Ponad 50 proc. mieszkańców Niemiec z obcym pochodzeniem ma swoje korzenie w krajach europejskich, nie wliczając Turcji - wyjaśnia ekspert.

Redakcja Polska Deutsche Welle