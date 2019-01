Sięgające ponad 40 stopni Celsjusza temperatury w Melbourne spowodowały w piątek przerwy w dostawach prądu, a na południowym wschodzie Australii wywołały pożary lasów. Synoptycy mówią o "niemal bezprecedensowych upałach".

Zdjęcie Synoptycy mówią o "bezprecedensowych upałach" /PETER PARKS /AFP

W Melbourne, drugim co do wielkości mieście Australii, wczesnym popołudniem słupek rtęci pokazał 42,8 st. C, po czym w centrum nastąpiło nagłe ochłodzenie. Jednak na obrzeżach kilkumilionowej stolicy stanu Wiktoria upał nie zelżał i na tamtejszym lotnisku odnotowano 46 st. C.

Reklama

Z powodu ryzyka przeciążenia sieci energetycznej wprowadzono rotacyjne wyłączenia prądu, obejmujące każdorazowo na dwie godziny łącznie 60 tys. domów i firm. Późnym popołudniem działanie sieci wróciło do normy.

Podczas odbywającego się w Melbourne turnieju Australian Open fani tenisa chronili się przed słońcem pod parasolkami i przechodzili do rozstawionych kurtyn wodnych. Dzień wcześniej organizatorzy z powodu bardzo wysokich temperatur zamknęli dach nad głównym kortem podczas półfinału kobiet.

W Adelaide, ok. 650 km na zachód od Melbourne, w czwartek termometry pokazały 46,6 st. C.

Poprzedni rekord temperatur padł w Melbourne 7 lutego 2009 r. - w tamtym dniu, zwanym czarną sobotą, z powodu wywołanych upałami pożarów lasów zginęło ponad 170 osób, a ponad 2 tys. domów spłonęło.

Na męczonym upałami południowym wschodzie Australii w ostatnich dniach szalały pożary lasów i padały kolejne rekordy ciepła - w niewielkiej miejscowości Swan Hill w piątek było 47,5 st. C, a w znanym z produkcji wina mieście Rutherglen odnotowano rekordowe minimum dobowe w nocy 29,3 st. C.

"Fale upałów, jakich doświadczamy od początku lata, są niemal bezprecedensowe. Męczące dni z temperaturami powyżej 40 stopni, a po nich ciepłe noce, nic dziwnego, że mieszkańcy tej części świata są zdesperowani" - podkreślił meteorolog Kevin Parkin.

Według australijskich służb meteorologicznych, obecny miesiąc może stać się najgorętszym styczniem w historii pomiarów, jeśli dotychczasowe temperatury się utrzymają.

2018 r. był jednym z najgorętszych w historii pomiarów - wyższe temperatury odnotowano tylko dwukrotnie.