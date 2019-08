Reuters: Ukraina i Rosja dokonały wymiany więźniów

Ukraińscy więźniowie przetrzymywani w Rosji, w tym marynarze zatrzymani w Cieśninie Kerczeńskiej oraz reżyser Ołeh Sencow, wracają do kraju - poinformowała agencja Reutera, powołując się na wpis prokuratura generalnego Ukrainy na Facebooku. Adwokat pewnej liczby obywateli Rosji przetrzymywanych na Ukrainie, Walentin Rybin, twierdzi jednak, że jego klienci nadal są w areszcie śledczym i że nic mu nie wiadomo o ich wymianie na Ukraińców aresztowanych i skazanych w Rosji.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Media w Rosji także podały w piątek informację o rozpoczętej w nocy wymianie więźniów z Ukrainą. Napisał o tym m.in. dziennikarz rosyjskiej redakcji BBC News Ilja Barabanow. Informację o wymianie potwierdził także były parlamentarzysta rosyjski Ilja Ponomariow. Media w Moskwie powołują się jednak na informacje z Kijowa. O tym, że Ukraińcy więzieni i aresztowani w Rosji wracają do kraju, poinformował w mediach społecznościowych prokurator generalny Ukrainy Rusłan Riaboszapka.

Reklama

Szef niezależnego radia Echo Moskwy Aleksiej Wieniediktow zapowiadał, że samolot z więźniami wyląduje w Kijowie o godz. 5 rano (godz. 4 w Polsce). Na Ukrainie jednak podano, że samoloty z Rosji w najbliższym czasie nie są oczekiwane.

Sprzeczne relacje

Adwokat pewnej liczby obywateli Rosji przetrzymywanych na Ukrainie, Walentin Rybin, powiedział w piątek, że jego klienci nadal są w areszcie śledczym i że nic mu nie wiadomo o ich wymianie na Ukraińców aresztowanych i skazanych w Rosji.

Prawnik wyraził przypuszczenie, że do wymiany dojdzie we wtorek. Wcześniej Rybin mówił, że obejmie ona 12 obywateli Rosji.

Sprawa Sencowa i ukraińskich marynarzy

W czwartek odbywający w Rosji wyrok 20 lat łagru ukraiński reżyser Ołeh Sencow został przeniesiony do więzienia w Moskwie.

Do tej pory uznawany za więźnia politycznego Sencow był przetrzymywany w kolonii w mieście Łabytnagi. Ukraińscy marynarze zostali z kolei zatrzymani przez Rosję podczas incydentu w Cieśninie Kerczeńskiej.



Ukraiński filmowiec, pisarz i uczestnik Euromajdanu protestował przeciwko aneksji Krymu przez Federację Rosyjską. Rosyjskie służby bezpieczeństwa oskarżyły go o przygotowywanie ataku terrorystycznego. Przed sądem Ołeh Sencow nie przyznał się do winy.