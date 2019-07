Podczas policyjnej obławy antyterrorystycznej w 2017 r. znaleziono listę 25 tys. nazwisk rzekomych "politycznych przeciwników" skrajnej prawicy.

- Ludzie walczący w Niemczech z prawicowym ekstremizmem narażeni są na szpiegowanie przez prawicowców i hejt w Internecie. W coraz większym stopniu politycy, osobistości życia publicznego, ludzie na eksponowanych stanowiskach, inicjatywy obywatelskie i media, ale także osoby prywatne, które krytycznie wypowiadają się o prawicowym ekstremizmie lub są aktywistami, dostają się na celownik prawicowych ekstremistów - powiedział rzecznik federalnego ministerstwa spraw wewnętrznych w Berlinie.

Informacja ta podana została w związku z listami rzekomych "wrogów", jakie prowadzą prawicowi ekstremiści. Listę taką policja znalazła podczas akcji antyterrorystycznej w Meklemburgii-Pomorzu Przednim w 2017 roku.



Zastraszanie i sianie niepewności

Celem tych działań skrajnej prawicy jest wzniecanie strachu i niepewności w ludziach - podkreślał rzecznik MSW, dodając, że na polu przemocy motywowanej politycznie publikowanie nazwisk rzekomych przeciwników jest przyjętą w prawicowych kręgach praktyką.



Partia Lewica domaga się, by osoby figurujące na tych listach, wiedziały o tym fakcie.



W przypadku listy zestawionej przez prepersów z ugrupowania "Nordkreuz", zawierającej 25 tys. nazwisk, do tej pory tylko niewiele osób jest tego świadomych. Prepersi to osoby, które przygotowują się na wypadek katastrofy i gromadzą w tym celu m.in. broń.



Z listy 25 tys. nazwisk policja przesłuchała jak dotąd tylko 29 osób w roli świadków.



Oddane w ręce policji landowej

Prokuratura Federalna wszczęła w tej sprawie śledztwo w związku z podejrzeniem przygotowania poważnych czynów wywrotowych, zagrażających bezpieczeństwu państwa.



W przeciwieństwie do innych list rzekomych politycznych przeciwników, w tym przypadku systematycznie zbierano dane poszczególnych osób, instytucji i organizacji. Jak ocenia Federalny Urząd Kryminalny ze strony figurujących na liście osób nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Urząd przekazał swoją opinię policji poszczególnych krajów związkowych, która sama ma decydować, czy poinformuje odpowiednie osoby i czy w indywidualnych przypadkach przyzna im ochronę.