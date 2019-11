Jak informuje RMF FM, 50 polskich turystów ze Śląska i Małopolski, lecących do Meksyku, utknęło w Amsterdamie. Samolot holenderskich linii KLM z lotniska Schiphol koło stolicy Holandii został zawrócony znad wschodniej Kanady i musiał wrócić do macierzystego portu.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, powodem był fakt, że tym samolotem transportowano kilkadziesiąt koni arabskich, a także kwestie wizowe.

W tej chwili trwa przydzielanie miejsc w kolejnych lotach do Meksyku. Niestety, nie będzie to jeden wspólny lot, tylko co najmniej trzy.

"Jak wylądowaliśmy o tej 2 w nocy na lotnisku, to do godziny 6 nie działo się nic. Wtedy dopiero pojawiła się obsługa" - mówi Michał Kopański, jeden z pasażerów.

Linia początkowo tłumaczyła podróżnym, że oficjalnym powodem zawrócenia lotu była erupcja wulkanu. Pasażerowie mówią o innym powodzie. "Ja osobiście byłem naocznym świadkiem, jak te konie są wkładanie do luku transportowego" - ­relacjonuje pasażer.

