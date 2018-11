RMF: Polskim pracownikom udało się w Holandii wywalczyć pół miliona euro odszkodowania

Polscy pracownicy wygrali precedensowy proces w Holandii. Firma Rectisel będzie musiała zapłacić dwunastu Polakom pół miliona euro. Przedsiębiorca produkujący materace nie stosował się do zasady „taka sama płaca za taką samą pracę”, która w Holandii obowiązuje od wiosny 2015 roku.

Firma płaciła Polakom - zatrudnionym przez agencję pośrednictwa pracy - mniej niż swoim stałym pracownikom. Trzy lata temu poszkodowanych było 45 Polaków, jednak tylko 12 osób do końca sądziło się z pracodawcą. Reszta pod presją pracodawcy wcześniej podpisała ugodę.

"Byli straszeni zwolnieniem, wywierano na nich presję" - mówi Izabela Muchowski ze związku zawodowego FNV.



"Od 2015 roku obowiązuje w Holandii tzw. odpowiedzialność łańcuchowa, czyli główny zleceniodawca odpowiada za to, co dzieje się z pracownikiem, nawet jeżeli jest on zatrudniony przez agencję pośrednictwa pracy" - dodaje Muchowski.

W Holandii wielu pracowników zatrudnianych przez agencje pośrednictwa pracy jest wykorzystywanych. W tym kraju jest około 12 tys. agencji pośrednictwa pracy i - jak mówi Muchowski - oznacza to "wolną amerykankę".



Wygrany proces ma wielkie znaczenie, bo oznacza, że przepisy z 2015 roku rzeczywiście obowiązują. A dla Polaków to pół miliona euro.