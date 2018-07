RMF: Ryanair odwołuje 600 lotów

Piloci Ryanair kontynuują strajk, który może pokrzyżować plany wakacyjne pasażerów w całej Europie. Tylko dziś z powodu protestu nie polecą 4 tysiące osób, które miały podróżować między Irlandią i Wielką Brytanią. Piloci z Irlandii będą strajkować jeszcze we wtorek. Dla europejskich pasażerów największym problemem będzie jednak podobna akcja w Belgii, Portugalii i Hiszpanii - czytamy na stronie RMF 24.

Irlandzkie tanie linie lotnicze Ryanair ogłosiły, że odwołują 600 lotów w Europie przewidzianych na 25 i 26 lipca ze względu na zapowiadane wcześniej strajki personelu kabinowego w Hiszpanii, Portugalii i Belgii.

Anulowane połączenia dotkną w sumie 100 tys. pasażerów. Chodzi o loty do Hiszpanii, Portugalii i Belgii oraz z tych krajów.

Protesty zapowiadali również pracownicy z Włoch, ale - jak podała firma - w tym kraju loty mają odbywać się zgodnie z planem.

W Polsce z lotnisk w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie Ryanair anuluje część połączeń do Brukseli, Alicante, Walencji i Barcelony.

Klientom, których loty zostały odwołane, Ryanair zaoferował skorzystanie z innego połączenia w ciągu siedmiu dni przed lub po 25-26 lipca. Klienci będą mogli również otrzymać pełen zwrot ceny biletów.

Związki zawodowe reprezentujące personel kabinowy Ryanair domagają się, by w całej Europie umowy o pracę były zawierane na podstawie prawa lokalnego, a nie prawa irlandzkiego oraz żeby wszystkim oferowano takie same warunki, bez względu na to, czy są zatrudnieni bezpośrednio, czy wynajęci za pośrednictwem firmy zewnętrznej. Wysuwane są też żądania płacowe.

Związki zawodowe wydały oświadczenie, wzywając Komisję Europejską i rządy wszystkich państw europejskich, w których działa Ryanair, do podjęcia działań w związku z - jak to określono - "dumpingiem socjalnym" praktykowanym przez irlandzkiego przewoźnika.

Ryanair twierdzi, że warunki, jakie zapewnia swoim pracownikom, są konkurencyjne i często lepsze od tych, które oferują jego rywale, a żądania związków są "bezprzedmiotowe".

Ryanair lata w 37 krajach. W zeszłym roku przewiózł 130 milionów pasażerów. Przed ubiegłorocznym Bożym Narodzeniem zapobiegł fali strajków, postanawiając uznać związki zawodowe, po raz pierwszy w swej 32-letniej historii.

