RMF: Ryanair odwołuje loty. 50 tys. poszkodowanych

Linie lotnicze Ryanair odwołały kilkaset lotów w przyszłą środę i czwartek (25 i 26 czerwca) z powodu protestu personelu pokładowego. Cięcia dotyczą kursów m.in. do i z Hiszpanii, Portugalii i Belgii - poinformowała tania linia lotnicza.

Skutki tej decyzji odczuje prawie 50 tysięcy pasażerów, którzy dostali już informację SMS-em lub mailem o tym, że ich loty zostały odwołane.

Najmocniej protest odczują latający na trasach do Belgii - tam odwołany został prawie co trzeci lot, niewiele mniej połączeń zostało skasowanych na trasach z i do Portugalii.

Pierwsze utrudnienia pasażerowie odczują już w ten piątek. Z powodu strajku pilotów linia odwołała 24 połączenia między Wielką Brytanią i Irlandią.

