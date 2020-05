Rocznica zakończenia II wojny światowej. Stanowcze słowa Donalda Tuska o Rosji

Maj 1945 roku nie przyniósł wolności całej Europie - oświadczył w piątek 8 maja były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen podczas dyskusji Pokój i Wojna, emitowanej na kilku ukraińskich kanałach telewizyjnych z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Głos zabrał także Donald Tusk, który w przesłanym do studia nagraniu ocenił, że dziś w Moskwie rocznica zakończenia II wojny światowej jest wykorzystywana do legitymizacji agresji przeciwko Ukrainie i usprawiedliwienia paktu Ribbentrop-Mołotow.

Zdjęcie Donald Tusk /Krzysztof Kaniewski /Reporter

Władze Rosji próbują "przepisać albo nawet fałszować historię" dotyczącą ZSRR i wojny, w tym podpisanego w 1939 paktu Ribbentrop-Mołotow - ocenił były szef NATO i były duński premier w programie nadawanym przez stacje Espreso, 5 Kanał i Priamyj.

Reklama

"Zdołaliśmy pokonać siły tyranii i faszyzmu, ale przy tym nie całkiem zostały zgładzone z powierzchni ziemi. Maj 1945 roku nie przyniósł wolności całej Europie. Oparty na ustalonych zasadach międzynarodowy system zbudowano po to, by działał jako siła odstraszająca, aby nie dopuścić do pojawienia się autokratów czy dyktatorów" - powiedział były szef duńskiego rządu.

"Ukraina bardzo dobrze wie, jak to jest być na pierwszej linii frontu. W II wojnie światowej front przechodził przez Charków cztery razy. A dziś Ukraina znowu znajduje się na pierwszej linii. Tym razem to wojna między demokracją i autokracją" - ocenił.

Poroszenko: Rosja próbuje mitologizować II wojnę światową

Petro Poroszenko, były prezydent Ukrainy, zaznaczył z kolei, że Ukraina w XX wieku była areną "krwawego zetknięcia się dwóch totalitarnych reżimów - narodowosocjalistycznego i komunistycznego".

Podkreślił, że po zakończeniu II wojny światowej wiele krajów "pozostało pod sowiecką okupacją (...) I potrzeba było dziesiątek lat, powstań i rewolucji, by uwolnić się od tych 'wyzwolicieli'". Jak dodał, miał na myśli wydarzenia z Budapesztu 1956 r., z Pragi 1968 roku, Polski w latach 1980-1981, Gruzji w 2008 r. i obecnych wydarzeń na Ukrainie. Według niego, Rosja próbuje mitologizować II wojnę światową, by w sztuczny sposób podzielić sąsiedzkie państwa.

Stanowcze słowa Tuska pod adresem Moskwy

Donald Tusk, były polski premier i były przewodniczący Rady Europejskiej, w przesłanym do studia nagraniu ocenił, że dziś w Moskwie rocznica zakończenia II wojny światowej jest wykorzystywana do legitymizacji agresji przeciwko Ukrainie i usprawiedliwienia paktu Ribbentrop-Mołotow. Podkreślił także, że w maju 1945 roku "triumf i tragedia były ze sobą ściśle związane", ponieważ "jeden z dwóch najbardziej nieludzkich totalitaryzmów w historii ludzkości - hitlerowskie Niemcy" pokonano, a drugi z nich - ZSRR - był jednym ze zwycięzców.

Według Kurta Volkera, byłego specjalnego wysłannika USA na Ukrainie, Kreml obecnie "dokłada wielu starań", by doprowadzić do częściowego wymazania historii. Jak podkreślił, nie można zapominać o tym, że wojnę zrodził pakt Ribbentrop-Mołotow. Volker ostrzegł też, że obecna pandemia koronawirusa może wzmocnić wpływ autorytarnych reżimów na świecie.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska