​"Rok 2018 szczególny dla Litwy i Polski"

Premier Litwy w imieniu rządu Republiki Litewskiej złożył najserdeczniejsze życzenia Polsce z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Zdjęcie Premier Saulius Skvernelis złożył życzenia Polsce /PETRAS MALUKAS /AFP

"Rok 2018 dla Litwy i Polski jest rokiem szczególnym, wspólnie obchodzimy jubileusze naszych państw - 100. rocznice" - napisał w liście gratulacyjnym Skvernelis, który zamieściła w niedzielę kancelaria premiera.

Szef rządu wyraził zadowolenie "ze ścisłych kontaktów politycznych, gospodarcze i kulturalnych między naszymi państwami oraz ze wzajemnego zaufania".

"Dzisiaj możemy być dumni, że Litwa i Polska stały się bliskimi partnerami, które podzielają wspólne wartości demokratyczne i cele Unii Europejskiej oraz NATO" - czytamy w liście, w którym Skvernelis wyraża też przekonanie, iż "te wspólne cele i wyzwania zachęcą nas do kontynuacji otwartego dialogu we wszystkich kwestiach, co przyczyni się do wzmocnienia partnerstwa naszych państw".

Kancelaria premiera Litwy przypomina, że "uwzględniając wagę wyjątkowego jubileuszu, solidarność obu państw, dążenie do wolności i niezależności, decyzją rządu, w niedzielę na głównych budynkach urzędów państwowych obok narodowych flag litewskich zostały wywieszone narodowe flagi polskie".

Z Wilna Aleksandra Akińczo