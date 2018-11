Rosgwardia będzie ogłuszać i oślepiać demonstrantów

Rosyjska Gwardia Narodowa ma nowe metody rozpędzania nielegalnych zgromadzeń. Według portalu informacyjnego "Meduza", funkcjonariusze będą ogłuszać i oślepiać tłum demonstrantów.

Zdjęcie Demonstracja - zdjęcie ilustracyjne /Piotr Molecki /East News

"Meduza" podała, że Rossgwardia zakupiła dwa pojazdy wyposażone w tak zwaną "nieśmiercionośną broń". Nowoczesne urządzenia emitujące dźwięki o częstotliwości ogłuszającej człowieka oraz lasery służące do oślepiania mają być wykorzystywane przeciwko uczestnikom ewentualnych zamieszek.



Urządzenia wraz z dwoma samochodami, na których zostaną zamontowane kosztują około 800 tysięcy euro. Rzecznik Rossgwardii Walerij Grybakin w rozmowie z agencją Interfax potwierdził tę informację.



Dodał jednocześnie, że "nieśmiercionośne uzbrojenie jest przeznaczone do wykorzystania w trakcie operacji antyterrorystycznych". Maszyna ogłuszająco - oślepiająca ma zostać przekazana Rossgwardii do końca tego miesiąca. Portal "Meduza" zauważa, że tak zwane "tarcze ogłuszające" już są na wyposażeniu organów porządkowych. Z danych dotyczących zamówień publicznych wynika, że na wyposażenie Gwardii Narodowej trafiło 128 kompletów takich urządzeń, noszących nazwę "Szepot".