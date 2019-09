Rosja: Atak na szefową Centralnej Komisji Wyborczej

Przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej Rosji Ełła Pamfiłowa została zaatakowana paralizatorem we własnym domu - poinformowało w piątek rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Zdjęcie Do incydentu doszło na dwa dni przed wyborami, zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Napastnik w masce dostał się przez okno na taras domu, kilkakrotnie uderzył właścicielkę paralizatorem, po czym uciekł" - napisała CKW.

Do wydarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek około godz. 1.30 (00.30 czasu polskiego) w okręgu miejskim Istry w obwodzie moskiewskim.

MSW podało, że wszczęto śledztwo w tej sprawie z artykułu dotyczącego rozboju. Sprawcy grozi od 7 do 12 lat pozbawienia wolności.

Przedstawiciel CKW powiedział agencji Interfax, że Pamfiłowa nie ucierpiała w ataku i uczestniczy obecnie w międzynarodowej konferencji w Moskwie.

Do incydentu doszło na dwa dni przed wyborami różnego szczebla w wielu regionach Rosji. 8 września odbędą się m.in. wybory 19 szefów regionów Federacji Rosyjskiej, wybory do 13 regionalnych parlamentów i wybory do Moskiewskiej Rady Miejskiej. Niedopuszczenie wielu kandydatów niezależnych do wyborów w stolicy było przyczyną głośnych akcji protestu w lipcu i sierpniu.