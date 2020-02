W jednej z cerkwi w centrum Moskwy mężczyzna zaatakował ludzi nożem; dwie osoby stojące koło ołtarza zostały ranne - podały w niedzielę media w Rosji. Sprawca został zatrzymany. Według wstępnych informacji jest to 26-letni mieszkaniec centralnej Rosji.

Dwie ranne osoby są w szpitalu.

Według jednego z duchownych do ataku doszło, gdy mężczyzna wbiegł do świątyni, a służący przy ołtarzu próbowali go wyprowadzić.

Napastnika zatrzymało sześciu parafian.