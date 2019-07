​Rosja: Czworo dzieci zginęło podczas obozu letniego

Czworo dzieci zginęło w pożarze, który wybuchł na obozie letnim w Kraju Chabarowskim na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Rannych zostało osiem osób, w tym troje dzieci. W regionie ogłoszono trzydniową żałobę. W namiotach przebywało 189 dzieci w wieku od siedmiu do 15 lat.

Pożar na obozie dla dzieci wybuchł ok. 3 w nocy miejscowego czasu (19 w Polsce) z poniedziałku na wtorek. Spłonęło 20 z 26 namiotów, ogień objął 2,4 tys. m kw.

Na miejscu zdarzenia znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki, dwie dziewczynki zmarły podczas reanimacji. Miejscowe władze przekazały, że czwarta ofiara to chłopiec, który pomagał dziewczynkom uciec z płonących namiotów.

Dyrektor obozu oraz właściciel obiektu zostali zatrzymani, a w sprawie wszczął dochodzenie Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej. Według źródeł TASS pożar najprawdopodobniej wybuchł przez niesprawny grzejnik w jednym z namiotów. Niewykluczone, że na grzejniku suszono ubrania. Źródła dodały, że rozpatrywane są też inne wersje.

Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew zarządził przeprowadzenie kontroli wszystkich obozów podobnych do tego, w którym doszło do tragedii. "Trzeba sprawdzić, ile jest takich obozów, na których śpi się w namiotach i korzysta z urządzeń grzewczych - to jest absolutnie niedopuszczalne" - powiedział Miedwiediew na spotkaniu z wicepremierami. Premier wskazał, że na obozowisku były "poważne naruszenia" zasad bezpieczeństwa.

Obóz mieścił się w ośrodku wypoczynkowym w górach ok. 40 km od Komsomolska nad Amurem.