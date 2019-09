Dwa bombowce Su-34 zderzyły się ze sobą nad obwodem lipieckim w zachodniej Rosji - informuje "Rzeczpospolita", powołując się na agencję TASS.

Zdjęcie Su-34 /Eugene Odinokov/SPUTNIK Russia /East News

Nie podano, do jakiej jednostki należą oba samoloty i gdzie stacjonują. Położona 12 km na północny zachód od miasta Lipieck wojskowa baza lotnicza jest głównym ośrodkiem szkolenia bojowego taktycznych sił powietrznych Rosji.





W wyniku kolizji, doszło do poważnego uszkodzenia obu maszyn, jednak zdołały one samodzielnie wylądować - czytamy. Powodem zdarzenia miał być błąd pilotów, a dokładnie "utracenie kontaktu wzrokowego" przez pilotów - podała rosyjska telewizja REN.



Pilot uderzył lecący za nim bombowiec końcówką skrzydła w kabinę, a przy próbie uniku, samoloty zderzyły się jeszcze raz, przy czym do silnika jednego z nich wpadły odłamki.



Jak informuje "Rz", pierwszy bombowiec ma uszkodzoną kabinę, silnik i kadłub. W drugim odpadł koniec skrzydła. Załogi obu maszyn przeżyły. TASS podaje jednak, że to właśnie załogi poniosą odpowiedzialność za szkody.

Su-34 (w kodzie NATO Fullback) to dwusilnikowy naddźwiękowy taktyczny bombowiec najnowszej generacji, skonstruowany na bazie myśliwca Su-27. Dotychczasowa produkcja Su-34 to około 130 egzemplarzy prototypowych i seryjnych.

18 stycznia br. dwa Su-34 zderzyły się w powietrzu nad Morzem Japońskim w odległości 35 kilometrów od wybrzeża w trakcie lotu ćwiczebnego. Wszyscy czterej członkowie załóg obu samolotów zdołali się katapultować, ale dwaj lotnicy ponieśli śmierć, jeden zaginął i tylko jeden się uratował.