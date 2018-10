Rosja: Dwie osoby zginęły w wybuchu w zakładach z materiałami pirotechnicznymi

W największych w Rosji zakładach produkujących materiały pirotechniczne w Gatczynie pod Petersburgiem doszło w piątek do eksplozji. Zginęły dwie osoby. W chwili wybuchu w budynku znajdowało się pięciu ludzi.

W wyniku eksplozji w jednym z pomieszczeń zakładów, noszących nazwę Awangard, zawalił się budynek o wielkości 50 na 150 metrów - relacjonuje agencja TASS. Jak podał portal RBK, nie było widać otwartego ognia, jednak z zakładów nadal unosi się czarny dym.

Najpierw podano informację o jednej ofierze śmiertelnej, później Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (MCzS) podało, że zginęły dwie osoby, dwie osoby są ranne, a jedna jest nadal poszukiwana.

Napływają też informacje o jednej osobie spośród rannych, która jest w stanie ciężkim.

Przedstawiciel MCzS Timur Chikmatow zapewnił, że nie są zagrożone domy mieszkalne w rejonie zakładów. Jednak doszło do uszkodzenia kolejowych przewodów trakcyjnych i prowadzone są prace nad ich naprawą, by nie dopuścić do zatrzymania ruchu.

Trwa ustalanie przyczyn eksplozji.

Zakłady Awangard produkują m.in. wyroby metalowe, pokrycia proszkowe, zimne ognie i petardy.

Z Moskwy Anna Wróbel