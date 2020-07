Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) zakomunikowała w poniedziałek, że jej funkcjonariuszom udało się udaremnić planowany atak terrorystyczny w Moskwie. Mężczyzna, którego podejrzewano o przygotowywanie zamachu, nie żyje - informuje Reuters.

Zdjęcie Akcja funkcjonariuszy FSB, zdjęcie ilustracyjne /Russian Federal Security Service /Agencja FORUM

FSB wyjaśniło, że podejrzany zginął w trakcie akcji na obrzeżach Moskwy. Mężczyzna otworzył ogień do funkcjonariuszy, którzy usiłowali go aresztować.

Reklama

Jak podały rosyjskie służby bezpieczeństwa, do przygotowywanego ataku terrorystycznego miało dojść w jednym z zatłoczonych miejsc stolicy.

Miał powiązania z syryjskimi bojownikami

Państwowa telewizja Rossija 24 wyemitowała kadry ukazujące mężczyznę leżącego twarzą do ziemi, z kałasznikowem w ręce. W pobliżu zwłok miała się znajdować sportowa torba z kilkoma granatami ręcznymi. FSB poinformowało, że pochodzący ze środkowej Azji niedoszły zamachowiec miał powiązania z grupami bojowników w Syrii. Aresztowano brata mężczyzny, a służby bezpieczeństwa poszukują obecnie osób, które mogły z nimi współpracować - informuje Reuters.



FSB ogłosiła kolejny sukces zaledwie kilka dni po aresztowaniu 22 Uzbeków podejrzewanych o przynależność do Islamistycznego Ruchu Uzbekistanu, organizacji islamskiej zakazanej w Rosji. Rosyjska bezpieka podkreśla, że tysiące ludzi z dawnych republik radzieckich w Azji Środkowej, czy z w większości muzułmańskiego północnego Kaukazu, wyruszyło do Iraku i Syrii by dołączyć do tamtejszych islamskich bojowników.