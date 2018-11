​Blisko 400 rosyjskich najemników złożyło skargę do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Ich zdaniem Rosja naruszyła ich prawa i nie wykonuje swoich zobowiązań finansowych i opieki na weteranami konfliktów zbrojnych. Zarzucają także, że ściga ich za bycie najemnikami, chociaż to powiązane z władzą struktury organizowały ich służbę.

W Rosji za bycie najemnikiem grozi nawet 15 lat łagru, ale władze tworzą takie organizacje, jak "Prywatna Wojskowa Kompania Wagnera", czy "Patriot".

"Działalność tych przestępczych grup GRU wywiadu wojskowego powinna zostać zablokowana" - mówi Jewgienij Szabajew, jeden z prawników, autorów pozwu. Jego zdaniem - rosyjscy najemnicy traktowani są jak "mięso armatnie" i są pozbawieni wszelkich praw, jakie posiadają żołnierze regularnej armii.

Co więcej, rosyjscy najemnicy skarżą się, że władze wykorzystują ich do ochraniania nielegalnych przedsięwzięć dotyczących wydobycia surowców m.in. ropy czy diamentów, głównie w Afryce.

Autorzy apelu zapewnili, że są gotowi złożyć zeznania. Jednak żadna z osób, które to zadeklarowały, nie zgodziła się na rozmowę z Radiem Swoboda. Jako powód podano obawę przed pociągnięciem ich w Rosji do odpowiedzialności karnej.



Ostatnio do organizacji reprezentujących weteranów wpłynęły tysiące skarg od służących w Syrii, Libii , Gabonie, a także w opanowanej przez separatystów części ukraińskiego Donbasu.

