Rosja i Chiny odrzuciły projekt rezolucji RB ONZ ws. Wenezueli

Rosja i Chiny odrzuciły w czwartek przedłożony przez USA projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, wzywającej do przeprowadzenie uczciwych wyborów w Wenezueli i wpuszczenia do tego kraju transportów z pomocą humanitarną.

Za przyjęciem rezolucji głosowało dziewięć krajów, trzy kraje wstrzymały się od głosu, co zmusiło Chiny i Rosję do postawienia weta; poparła je Afryka Południowa.



Specjalną sesję RB ONZ, na którym omawiana była sytuacja w Wenezueli, zwołano na wniosek Stanów Zjednoczonych.



Rosja przedstawiła wcześniej swój projekt rezolucji, który w czwartkowym głosowaniu otrzymał tylko cztery głosy i został odrzucony. Rosja wnioskowała o udzielenie poparcia dotychczasowemu prezydentowi Wenezueli Nicolasowi Maduro, który miałby być odpowiedzialny za wypracowanie politycznego rozwiązania kryzysu oraz koordynowanie dostaw pomocy humanitarnej.



Aby wniosek przeszedł w Radzie, musi zostać poparty przez co najmniej dziewięć krajów, przy braku weta ze strony stałych członków RB ONZ.



W sobotę zastępczyni sekretarza generalnego ONZ ds. politycznych Rosemary Di Carlo wezwała społeczność międzynarodową do podjęcia starań o polityczne rozwiązanie kryzysu w Wenezueli.



Według Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w latach 2015-2017 w Wenezueli było 3,7 mln niedożywionych osób, a w ostatnich latach podwoił się współczynnik umieralności niemowląt.



Jak szacuje ONZ, ponad 3 mln Wenezuelczyków mieszka obecnie za granicą, około 2,3 mln opuściło kraj od 2015 roku i osiadło w innych państwach, głównie Ameryki Południowej.



23 stycznia Juan Guaido, przewodniczący zdominowanego przez opozycję parlamentu Wenezueli i szef opozycji ogłosił się tymczasowym prezydentem.



W weekend wojsko wierne dotychczasowemu prezydentowi Nicolasowi Maduro nie przepuściło przez granicę transportów pomocy humanitarnej do Wenezueli. Tamtejsza opozycja usiłowała doprowadzić do odblokowania dostaw żywności i leków, głównie z USA i Brazylii; na granicach doszło do starć. Przy granicy z Kolumbią ciężarówki z pomocą humanitarną, które utknęły na moście prowadzącym do Wenezueli, zostały ostrzelane. Do incydentów doszło też na granicy z Brazylią. W starciach na granicach Wenezueli zginęły 3 osoby, a setki Wenezuelczyków odniosły rany.