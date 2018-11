Rosja: Ministerstwo proponuje grzywny za wycieki danych osobowych

Ministerstwo łączności Rosji proponuje wprowadzenie kar grzywny dla operatorów i osób przetwarzających dane osobowe za wycieki takich danych, a także za tworzenie ogólnodostępnych źródeł, które zawierałyby dane z państwowych baz danych osobowych.

O propozycji ministerstwa poinformował w piątek dziennik "Kommiersant" na swojej stronie internetowej. Ministerstwo zapewniło, że celem propozycji jest ściślejsza ochrona danych osobowych obywateli.

Operatorom groziłaby kara grzywny od 1 tys. rubli do 13 tys. rubli (od 15 USD do niecałych 200 USD), w zależności od rodzaju podmiotu prawnego, za niewystarczającą kontrolę nad osobami lub podmiotami przetwarzającymi dane osobowe. Zaś za stworzenie "ogólnodostępnego źródła, w którym zawarte są informacje z państowych systemów informatycznych danych osobowych" groziłaby grzywna od 1 tys. do 30 tys. rubli (od 15 USD do ponad 457 USD).

Ministerstwo zapowiedziało konsultacje społeczne na temat inicjatywy do 12 grudnia.

Niezależna telewizja Dożd ocenia, powołując się na ekspertów, że dane, o których mowa to np. imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery telefonów i informacja o zawodach, a także dane z rejestru długów, dokumentów notarialnych, jak również dane ze spisów ludności i sondaży socjologicznych.

Agencja Reutera przypomina w tym kontekście o opublikowaniu przez serwis śledczy Bellingcat danych o paszportach dwóch domniemanych agentów rosyjskiego wywiadu wojskowego, których Wielka Brytania podejrzewa o zamach na Siergieja Skripala w angielskim Salisbury w marcu br.

Z Moskwy Anna Wróbel