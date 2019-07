Opozycjonista Aleksiej Nawalny, który w niedzielę trafił do szpitala z ostrą reakcją alergiczną, w poniedziałek został wypisany i jest z powrotem przewożony do aresztu - poinformowała jego lekarka Anastazja Wasiliewa. Z kolei adwokat opozycjonisty przekazała, że został on otruty.

Zdjęcie Opozycyjny Aleksiej Nawalny /AFP

Olga Michajłowa, adwokat opozycjonisty, poinformowała w poniedziałek, że Nawalny został poddany działaniu niezidentyfikowanego środka chemicznego.

Mężczyzna został już wypisany ze szpitala i z powrotem trafił do aresztu. Odbywa tam 30-dniową karę za wzywanie do udziału w nieuzgodnionej z moskiewskimi władzami demonstracji.