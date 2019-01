Trzech rosyjskich żołnierzy z bazy w Abchazji zginęło, a dwóch zostało rannych, gdy jadący w wojskowej kolumnie transporter opancerzony BTR-80 spadł do wąwozu - poinformował w w poniedziałek Południowy Okręg Wojskowy.

Zdjęcie Rosyjskie wojsko, zdj. ilustracyjne /AFPTV /AFP

"18 stycznia 2019 r. transporter opancerzony BTR-80, jadący w kolumnie sprzętu bojowego drogą z górskiego poligonu Cabał do punktu stałej dyslokacji w Abchazji na trudnym odcinku drogi spadł do wąwozu. W rezultacie wypadku zginęło trzech żołnierzy, w tym kierowca. Dwóch rannych żołnierzy ewakuowano do okręgowego szpitala wojskowego śmigłowcami sanitarnymi M-8" - podano.

Źródło w strukturach wojskowych Abchazji poinformowało agencję TASS, że pod transporterem, którym jechało pięciu żołnierzy, osunął się grunt i maszyna spadła do wąwozu z wysokości około 40 m.

"Komisja Południowego Okręgu Wojskowego rozważa kilka wersji przyczyn wypadku BTR-80, w tym techniczną niesprawność pojazdu, a także czynnik ludzki; w rezultacie czego kierowca stracił kontrolę nad maszyną" - czytamy w oświadczeniu.

Abchazja jest jednym z dwóch, obok Osetii Południowej, separatystycznych regionów, które w 2008 roku oderwały się od Gruzji, co w sierpniu 2008 roku stało się przyczyną konfliktu zbrojnego między Gruzją a Rosją. Od tamtej pory Rosja wspiera te republiki finansowo i militarnie.