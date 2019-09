​Rosja ostrzega Facebooka i Google'a

Państwowy rosyjski regulator mediów, Roskomnadzor, poinformował w piątek, że ostrzegł firmy Facebook i Google, iż publikowanie w dniu wyborów 8 września i we wcześniejszy dzień ciszy wyborczej reklamy politycznej na ich platformach jest niedopuszczalne.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /AFP

Roskomnadzor wskazał przy tym, że instytucje zagraniczne nie mogą ingerować w kampanie wyborcze w Rosji.

Reklama

"W przypadku niepodjęcia wskazanych sposobów reagowania Federacja Rosyjska będzie oceniać to jako ingerencję w suwerenne sprawy kraju, a także jako wrogie oddziaływanie i przeszkadzanie w przeprowadzeniu demokratycznych wyborów" - oświadczył urząd. Rosja - jak napisano - "pozostawia sobie prawo do adekwatnej reakcji" w takim przypadku.

W najbliższą niedzielę, w ustawowym wspólnym dniu głosowania w całym kraju, odbędą się m.in. wybory 19 szefów regionów Federacji Rosyjskiej, wybory do 13 regionalnych parlamentów, a także wybory do Moskiewskiej Dumy Miejskiej. Niedopuszczenie wielu kandydatów niezależnych do wyborów w stolicy było przyczyną głośnych akcji protestu w lipcu i sierpniu.

Roskomnadzor w sierpniu zażądał w piśmie skierowanym do Google'a zaprzestania używania kanału YouTube do reklamowania zgromadzeń nieuzgodnionych z władzami.

Z Moskwy Anna Wróbel