Rosja: Pięć osób zginęło po wypadku w hotelu w Permie

Pięć osób zginęło w hotelu w rosyjskim Permie na skutek pęknięcia rury centralnego ogrzewania i zalania pomieszczeń - poinformowało w poniedziałek ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych.

Zdjęcie Rosyjski milicjant, zdjęcie ilustracyjne /East News

Do wypadku doszło w nocy, w prywatnym hotelu mieszczącym się w suterenie domu mieszkalnego. Na skutek pęknięcia rury centralnego ogrzewania z gorącą wodą pomieszczenie zostało zatopione. Zginęło co najmniej pięć osób, a trzy osoby z poparzeniami przewieziono do szpitala.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował o wszczęciu sprawy karnej.