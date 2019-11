Rosja: Prokuratura miała fałszować dowody. Podmieniono "kuriera narkotykowego"

Podczas toczącego się w Rosji procesu dotyczącego przemycenia narkotyków do kolonii karnej przy pomocy kota zaginęło zwierzę, które zostało użyte do tego procederu. Adwokaci twierdzą, że kot został podmieniony i oskarżają prokuraturę o fałszowanie dowodów.

Proces toczy się od dłuższego czasu przed sądem w obwodzie tulskim. Oskarżonym jest jeden z więźniów kolonii karnej, który - według śledczych - planował z pomocą swoich znajomych użyć kota do przenoszenia w obroży narkotyków do kolonii karnej. Znajomi więźnia zostali zatrzymani, gdy wraz ze zwierzęciem podjechali autem do ogrodzenia kolonii karnej; kot został przejęty i uznany za dowód rzeczowy "koloru szaro-biało-czarnego". Umieszczono go w miejscowym mini-zoo.

Jednak gdy obrońcy zażądali okazania dowodów rzeczowych - samochodu, obroży i kota, okazało się, że zwierzę zaginęło. Adwokaci chcieli przeprowadzić eksperyment śledczy i sprawdzić zachowanie kota bez obroży, a także jego wagę bez zarekwirowanych - według śledczych - narkotyków.

W poniedziałek strona oskarżenia zaprezentowała kota w sądzie, jednak okazało się, że przyniesiony przez prokuratora okaz jest innej maści niż domniemany "kurier narkotykowy". Ów właściwy kot miał wszystkie cztery łapy i nos białe, a do sądu przywieziono kota, którego przednia lewa łapa i nos są w paski - oświadczył adwokat Dmitrij Sotnikow.

Adwokat zarzucił prokuraturze fałszowanie dowodów, po czym sędzia ogłosił w procesie przerwę do 14 listopada.