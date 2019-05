Rosyjscy przewoźnicy i resorty państwowe nie zamierzają obecnie rezygnować z użytkowania samolotów Suchoj Superjet 100 (SSJ 100) po katastrofie w Moskwie. W niedzielę podczas lądowania awaryjnego w samolocie tego typu wybuchł pożar. Zginęło 41 osób.

Nie zamierza zrezygnować z tych samolotów rosyjskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych. Przedstawiciel tego resortu powiedział w poniedziałek, że jego przedstawiciele udają się SSJ 100 do Jakucji, w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej.

Linie lotnicze Jamał, drugi pod względem wielkości w Rosji użytkownik SSJ 100, nie planują przerwania eksploatacji już posiadanych maszyn. Jamał ma obecnie 15 samolotów Suchoj Superjet 100, więcej tych maszyn mają tylko linie Aerofłot. Przewoźnik nie planuje także wzmocnienia środków bezpieczeństwa podczas rejsów SSJ 100 ani ograniczenia lotów do czasu wyjaśnienia przyczyn niedzielnej katastrofy.

Jednocześnie Jamał poinformował w poniedziałek, że nie będzie kupował kolejnych SSJ 100. Wcześniej informowano, że przewoźnik planuje kupno dalszych 10 takich maszyn. Szef Jamału Wasilij Kriuk powiedział w poniedziałek, że na rozszerzenie floty nie pozwalają firmie wysokie koszty utrzymania zdatności maszyn do lotu.

Linie IrAero, które posiadają osiem SSJ 100, poinformowały, że nie miały zastrzeżeń do tych samolotów i że nie zamierzają wstrzymywać rejsów na ich pokładzie. "W ciągu trzech lat eksploatacji maszyna pokazała się z dobrej strony. Mamy zamiar poczekać na rezultaty śledztwa w Moskwie" - przekazał przewoźnik.

Inne rosyjskie linie, Azymut, zapowiedziały, że będą wykonywać rejsy swoimi dziewięcioma samolotami SSJ 100 zgodnie z grafikiem.

Wzmocnienie kontroli stanu technicznego samolotów tego typu zapowiedziała firma Jakucja, która użytkuje dwie maszyny. Władze regionu podejmą decyzję o przyszłej eksploatacji na podstawie ustaleń śledztwa w sprawie katastrofy w Moskwie.

Na razie śledczy rozpatrują rozmaite wersje przyczyn tragedii, w tym niewystarczające kwalifikacje pilotów i kontrolerów, usterkę techniczną oraz niesprzyjające warunki meteorologiczne.

Suchoj Superjet 100

SSJ 100 jest wykorzystywany w lotach komercyjnych od 2011 roku. Najpoważniejsza do tej pory katastrofa z udziałem tych maszyn wydarzyła się w 2011 roku w Indonezji podczas lotu pokazowego. Zginęło 45 osób, jednak wówczas przyczyną katastrofy były błędy pilotów i kontrolerów. Dochodziło także do incydentów podczas lądowania i do drobnych awarii podobnych do tych, które występują podczas użytkowania wielu innych samolotów.

Rosyjska redakcja BBC News podała, że w kwietniu 2018 roku w dokumencie Aerofłotu firma ta oceniała stopień bezpieczeństwa lotów SSJ 100 jako średni, podczas gdy dla maszyn typu Boeing i Airbus wskaźnik ten był na poziomie "wysoki".

SSJ 100 to regionalny wąskokadłubowy samolot pasażerski, przeznaczony dla 98-108 pasażerów, z silnikiem SaM146. Według stanu na kwiecień 2019 roku wyprodukowano łącznie 186 samolotów tego typu. SSJ 100 był pierwszym rosyjskim samolotem pasażerskim powstałym po rozpadzie ZSRR i wielką nadzieją rosyjskiego przemysłu lotniczego.

Z Moskwy Anna Wróbel