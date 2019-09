Ministerstwo obrony Rosji opublikowało zestaw dokumentów archiwalnych z czasów II wojny światowej, zamieszczając je na specjalnej stronie internetowej dotyczącej paktu Ribbentrop-Mołotow. Jako cel publikacji resort wskazał "ochronę prawdy historycznej".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /ZACH GIBSON /AFP

Dokumenty pochodzące ze zbiorów Archiwum Centralnego ministerstwa obrony Rosji dostępne są na stronie pakt1939.mil.ru. Znajduje się wśród nich opis operacji bojowych sił niemieckich w Polsce we wrześniu 1939 roku, który sporządził gen. Hermann Boehme. Wojskowy ten, w 1939 roku był jednym z dowódców w 2. Korpusie Armijnym Wehrmachtu, a w 1945 roku został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną. Boehme opisuje przygotowania bojowe sił niemieckich do ataku na Polskę i opisuje m.in. walki o Warszawę i Twierdzę Modlin. Dokument jest maszynopisem rosyjskiego tłumaczenia jego relacji, jednak z powodu jakości czcionki maszynopisu, jest trudny do odczytania.

Reklama

Kolejnym dokumentem jest sporządzona odręcznie notatka służbowa szefa Sztabu Generalnego Armii Czerwonej Borisa Szaposznikowa, datowana na 24 marca 1938 roku. Jej adresatem był ludowy komisarz obrony ZSRR Kliment Woroszyłow. Szaposznikow ocenia w notatce, jakim zagrożeniem militarnym dla ZSRR mogą być poszczególne państwa, w tym Polska. Została ona w tym dokumencie nazwana - podobnie jak Niemcy - "najbardziej prawdopodobnym przeciwnikiem".

Zestaw dokumentów otwierają szyfrotelegramy kierowane przez dowódcę Zarządu Politycznego Armii Czerwonej Lwa Mechlisa i datowane na 21 i 26 września 1939 roku. Resort obrony podkreśla, że w owych telegramach "z różnych miast Ukrainy Zachodniej" Michels opisywał "niepodrobiony entuzjazm", z jakim ludność ukraińska witała wojska sowieckie, i opisuje przypadki rozbrajania oddziałów polskich przez miejscową ludność.

Ministerstwo obrony podaje, że dokumenty te publikowane są po raz pierwszy. Wyraża przekonanie, że materiały te pozwolą na "wyrobienie sobie opinii o tym, jak i dlaczego w tak niełatwej sytuacji wojskowo-politycznej podejmowano te lub inne decyzje".

Zdaniem ministerstwa, wśród dokumentów są takie, które "zmieniają całkowicie tradycyjne wyobrażenia o nadciągającej 'burzy' i przyczynach podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow".

"Publikacja jest kontynuacją działalności resortu obrony, której celem jest ochrona i bronienie prawdy historycznej, przeciwdziałanie fałszowaniu historii i próbom rewidowania rezultatów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i II wojny światowej" - oświadczył rosyjski resort.

Jako Wielką Wojnę Ojczyźnianą określa się w Rosji ostatnie cztery lata II wojny światowej (1941-45), gdy ZSRR walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej.