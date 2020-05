Rosja: Putin cieszy się zaufaniem tylko 25 proc. Rosjan

Poziom zaufania Rosjan do prezydenta Władimira Putina spadł pod koniec maja do 25 procent, podczas gdy w kwietniu wynosił 28 proc. - ocenia niezależny ośrodek badania opinii publicznej Centrum Lewady. Wyniki sondażu podały w sobotę media niezależne w Rosji.

W badaniu respondenci odpowiadali na pytanie, do którego polityka mają największe zaufanie. Było to pytanie otwarte, w którym badani mogli wymienić 5-6 nazwisk.

Choć Putin pozostaje politykiem wymienianym najczęściej, to ogółem wskazało go w sondażu 25 proc. badanych. Ministra obrony Siergieja Szojgu wymieniło 14 proc. uczestników sondażu, premiera Michaiła Miszustina - 11 procent. Dziesięć procent wyraziło zaufanie do Władimira Żyrinowskiego, lidera populistyczno-nacjonalistycznej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR).

Aż 33 procent osób biorących udział w sondażu nie miało zdania. 16 procent odpowiedziało, że nie ufa nikomu.

W listopadzie 2017 roku, gdy Centrum Lewady po raz pierwszy przeprowadziło sondaż z tak postawionym pytaniem, w odpowiedzi Putina wymieniło 59 procent badanych.

Zupełnie inne wskaźniki poparcia dla prezydenta Rosji podało w piątek państwowe Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM). Z sondażu WCIOM wynika, że 68,9 proc. Rosjan akceptuje działalność szefa państwa. Inaczej niż w sondażu Centrum Lewady, socjolodzy zadawali pytanie zamknięte, które brzmiało: "Czy ogółem akceptuje Pan/Pani działalność Władimira Putina, czy też nie?".

Przy pytaniach zamkniętych wskaźniki poparcia dla prezydenta Rosji są zwykle wyższe niż w sondażach, gdzie respondenci mogą sami wymieniać nazwiska polityków, którym ufają.

Jak ocenia Centrum Lewady, największym zaufaniem prezydent Rosji cieszy się wśród emerytów, kobiet w wieku powyżej 55 lat, kierowników i dyrektorów.

Badanie przeprowadzono w dniach 22-24 maja na reprezentatywnej próbie 1623 osób. Margines błędu nie przekracza 2,4 proc.

Z Moskwy Anna Wróbel