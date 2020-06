W położonym w Jakucji, w północno-wschodniej części Syberii, Wierchojańsku zarejestrowano rekordową temperaturę 38 stopni. Miejsce to uznawane jest za jedno z najzimniejszych miejsc półkuli północnej. Klimatolodzy nie mogli uwierzyć w informacje udostępnione przez rosyjską służbę meteorologiczną. Specjaliści są zaniepokojeni.

Światowa Organizacja Meteorologiczna zwróciła się do Moskwy o potwierdzenie informacji o pomiarze z dnia 17 czerwca. Byłaby to najwyższa temperatura odnotowana do tej pory za kręgiem polarnym.

Roman Vilfand, szef rosyjskiej służby meteorologicznej powiedział dziennikarzom, że tak wysoka temperatura, to efekt silnych antycyklonów i słońca operującego tam całą dobę. "Wierchojańsk jest znany jako Biegun Zimna. W lutym 1992 roku zarejestrowano tam minus 67,8 stopni. Teraz było tam 38 stopni na plusie"- powiedział Roman Vilfand.

Arktyka się nagrzewa

Światowa Organizacja Meteorologiczna uznała ten odczyt za niepokojący, ale oceniła, że mieści się w ogólnym trendzie ocieplania się klimatu ziemi. Arktyka nagrzewa się obecnie dwukrotnie szybciej niż inne rejony ziemi.



Wierchojańsk w Jakucji, to jedno z najzimniejszych miejsc na półkuli północnej. Średnia roczna temperatura, to minus 17 stopni. Ponieważ opady w tym rejonie należą do rzadkości, powietrze w mieście jest bardzo suche, a latem ogrzewa się w dzień właśnie do 30 stopni. Notowane tu wahania temperatur należą do najbardziej ekstremalnych na kuli ziemskiej.