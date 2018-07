Rosja rozbudowuje bazę wojskową na granicy z Polską

Zdjęcia satelitarne przedstawiają postępujący proces ulepszania rosyjskich bunkrów w Bałtyjsku (Obwód Kaliningradzki). Rosjanie wzmocnili zabezpieczenie zespołu budynków znajdujących się w pobliżu granicy z Polską i doprowadzili do nich szyny kolejowe - informuje serwis Defense One.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Podczas gdy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przygotowuje się do spotkania z przywódcami NATO i prezydentem Rosji Władimirem Putinem, Moskwa ulepsza swoje najbardziej wysunięte na zachód obiekty wojskowe. Jak wynika z analizy zdjęć satelitarnych, jakich dokonał analityk geoprzestrzenny z firmy 3Gimbals dla serwisu Defense One, od marca do czerwca Rosja modyfikuje skład amunicji na nadbałtyckim terenie Kaliningradu.

Reklama

Obszar liczący 86 kilometrów kwadratowych pomiędzy Polską a Litwą stanowił strategicznie położona placówkę militarną Związku Sowieckiego. Obecnie służy rosyjskiemu wojsku i od 2015 roku jest sukcesywnie rozbudowywany.

"Widoczna zmiana dotyczy fortyfikacji budynków przeznaczonych do składowania ładunków wybuchowych i amunicji" - ocenia Hall. Z raportu eksperta wynika, że do otoczonych ziemnymi wałami bunkrów doprowadzono tory kolejowe, z terenu wojskowej placówki wycięto część lasu i wybudowano dodatkowe struktury o niewiadomym przeznaczeniu.