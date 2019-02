Rosja rozmieści rakiety na Białorusi? Babicz komentuje

Rosja nie będzie rozmieszczać na Białorusi swoich rakiet w związku z wyjściem USA z układu INF (o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu) - oświadczył w środę w Brześciu ambasador Rosji na Białorusi Michaił Babicz.

"Nie jest to potrzebne. Obecna konfiguracja naszej wspólnej grupy wojsk pozwala wykonać wszelkie zadania militarne, bazując na tych punktach dyslokacji, w których znajdują się nasze siły odpowiedzi, bez potrzeby ich przemieszczania" - powiedział Babicz, cytowany przez agencję TASS.

"Działają wspólne plany militarnego zastosowania, obrony i bezpieczeństwa Państwa Związkowego, dlatego wszystkie zobowiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, w tym Białorusi, będą przestrzegane i wykonywane" - dodał dyplomata.

Układ INF - o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu - podpisali przywódcy USA i ówczesnego ZSRR, Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow, w 1987 roku w Waszyngtonie. Przewiduje on likwidację arsenałów tej broni, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania.

USA zawiesiły przestrzeganie układu INF i zapowiedziały, że za pół roku wycofają się z niego, jeśli Rosja nie zacznie się stosować do jego zapisów. W sobotę upłynął termin 60-dniowego ultimatum postawionego Moskwie przez Waszyngton w kwestii realizowania wymogów traktatu. Moskwa w ślad za USA wstrzymała udział w układzie.

USA twierdzą, że wbrew układowi Rosja weszła w posiadanie nowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu SSC-8. Rosja odpiera te zarzuty. INF zakazuje sygnatariuszom posiadania lądowych pocisków balistycznych i manewrujących o zasięgu od 500 do 5,5 tys. kilometrów.

We wtorek w oficjalnym komunikacie białoruskie MSZ oświadczyło, że "sytuacja wokół układu INF grozi eskalacją potencjalnych konfliktów i nowym wyścigiem zbrojeń".

"Białoruś wzywa USA i Rosję, by ponownie wykazały się odpowiedzialnością za losy świata. Tak jak zrobiły to 30 lat temu ZSRR i USA po to, by zapobiec destabilizującemu wpływowi takiego typu uzbrojenia na bezpieczeństwo w regionie eurazjatyckim" - podkreślił w komunikacie zastępca rzecznika resortu spraw zagranicznych Andrej Szuplak.

Z Mińska Justyna Prus