Siedem osób, w tym troje dzieci, zginęło we wtorek w pożarze budynku mieszkalnego w mieście Orsk, w obwodzie orenburskim na wschodzie Rosji - poinformowała agencja TASS, powołując się na władze.

Pożar, którego przyczyna nie jest jeszcze znana, udało się ugasić.

Co najmniej siedem osób zginęło także w Magnitogorsku w obwodzie czelabińskim, gdzie w poniedziałek doszło do wybuchu gazu i zawalenia się części domu mieszkalnego. 37 osób uznaje się za zaginione.

Na miejscu pracują ekipy ratownicze. Akcję ratowników utrudnia niska temperatura, która w poniedziałek ciągu dnia wynosiła ok. -20 st. C., a w nocy z poniedziałku na wtorek -27 st. C.