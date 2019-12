Rosja wzmacnia brygady Iskanderów

Rosyjska armia zwiększy w systemach rakietowych Iskander liczbę wyrzutni z 12 w każdej brygadzie do 16, co zwiększy ich moc; każda salwa oznaczać będzie odpalenie 32 pocisków. Ponadto Iskandery zostały podłączone do wewnętrznego wojskowego internetu.

Zdjęcie Kompleks rakietowy "Iskander" /AFP

O planach tych poinformował w poniedziałek dziennik "Izwiestija"; relacjonuje on, że w Ministerstwie Obrony Rosji zapadła już decyzja o wzmocnieniu Iskanderów, a nowy sprzęt zacznie trafiać w przyszłym roku do jednostek rakietowych.

Ekspert Aleksiej Chłopotow powiedział "Izwiestijom", że Iskandery, które rozlokowane są w rejonach przygranicznych stanowią adekwatną odpowiedź Rosji na rozmieszczanie w krajach europejskich elementów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej.

W 2019 roku Iskandery zostały podłączone do wojskowego internetu, co oznacza, według "Izwiestii", że obsługa może otrzymywać w czasie rzeczywistym dane o współrzędnych celu i w ciągu minuty rozpocząć atak. Rozkaz może wydawać zarówno dowódca brygady, jak i minister obrony z centrum dowodzenia w Moskwie.

Iskandery (w kodzie NATO - SS-26 Stone) to lądowe pociski balistyczne na mobilnej platformie samochodowej. W wersji dla armii rosyjskiej mają zasięg 380-500 km. Testowany jest również system Iskander-K, uzbrojony w pociski manewrujące o zasięgu ponad 500 km. Iskandery mogą przenosić ładunki nuklearne.

Stopniowe przezbrajanie

Dowódca Strategicznych Wojsk Rakietowych (ros. RWSN) w rosyjskich siłach zbrojnych gen. Siergiej Karakajew zapowiedział, że do 2024 roku siły te będą dysponować wyłącznie nowoczesnymi systemami rakietowymi. Nie będą już wykorzystywać systemów wyprodukowanych w Związku Sowieckim.

W 2019 roku zakończono przezbrojenie trzech pułków rakietowych w zestawy Jars i rozpoczęto wyposażanie jednego pułku w zestawy Awangard - powiedział gen. Karakajew gazecie "Krasnaja Zwiezda".

Dowódca zapewnił, że opracowywany obecnie ciężki międzykontynentalny pocisk balistyczny Sarmat nie będzie ustępował swemu poprzednikowi, którym jest najpotężniejszy obecnie w rosyjskiej armii międzykontynentalny pocisk RS-20W Wojewoda (w kodzie NATO SS - 18 Satan), a pod pewnymi względami będzie go przewyższać. Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin zapowiadał wprowadzenie pocisku Sarmat do armii w 2020 roku.

Na uzbrojeniu Strategicznych Wojsk Rakietowych znajdują się obecnie systemy rakietowe: Wojewoda, Stilet, Topol-M, Jars oraz wersje mobilne systemów Topol, Topol-M i Jars. Gen. Karakajew powiedział, że armia planuje w najbliższym czasie stopniowe przezbrajanie wszystkich jednostek rakietowych na nowe systemy Jars, Sarmat i Awangard.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)