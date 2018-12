Ministerstwo obrony Rosji oświadczyło w sobotę, że wysłało notę do szefa Pentagonu Jamesa Mattisa, proponując omówienie rozbieżności na temat przestrzegania układu INF, ale nie dostało dotąd odpowiedzi, co - zdaniem resortu - świadczy o niechęci USA do dialogu.

W komunikacie rosyjski resort oznajmił, że minister Siergiej Szojgu skierował dwie noty do Mattisa poprzez ambasadę USA. Pierwsza nota dotyczy sytuacji w Syrii. W drugiej zaś Szojgu proponował Mattisowi "przedyskutowanie rozbieżności, jakie istnieją z obu stron, na temat warunków przestrzegania układu o pociskach rakietowych pośredniego i średniego zasięgu" - głosi komunikat.

Jak wyjaśniono, w owej nocie Szojgu zapewnił, że "strona rosyjska jest gotowa do otwartego i merytorycznego dialogu z Pentagonem na temat wszystkich aktualnych problemów wspólnej agendy".

Rosyjski resort oświadczył, że nie otrzymał "nawet formalnej reakcji" w ciągu trzech dni po wysłaniu noty. Jego zdaniem świadczy to "o niechęci strony amerykańskiej do opartego na argumentach i profesjonalnego dialogu z Rosją" w celu rozwiązania problemów bezpieczeństwa regionalnego i globalnego.

USA zapowiedziały, że wycofają się z podpisanego w latach 80. układu, uzasadniając to m.in. jego nieprzestrzeganiem przez Rosję. Moskwa zaprzecza tym zarzutom.W zeszłym tygodniu sekretarz stanu USA Mike Pompeo oznajmił, że jego kraj daje Rosji 60 dni na powrót do przestrzegania INF.

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył dzień później, że USA nie przedstawiły dowodów na to, że Rosja narusza układ i ostrzegł, że jeśli Waszyngton wycofa się z traktatu, to Moskwa "będzie reagować w należyty sposób".

Układ INF przewidywał likwidację arsenałów pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu. Układ zabrania produkowania, przechowywania i stosowania tej broni.

