Rosja zatrzymała czterech Ukraińców na Morzu Azowskim

Straż graniczna rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) na anektowanym Krymie poinformowała, że w zachodniej części Morza Azowskiego zatrzymała łódź z czterema obywatelami Ukrainy. Rybaków zatrzymano na 24 godziny.

Zdjęcie Wybrzeże Morza Azowskiego niedaleko Mariupola, zdjęcie ilustracyjne /AFP

W komunikacie FSB oświadczyła, że "kapitan jednostki nie spełnił żądania" ze strony służb, by zatrzymać łódź, a na jej pokładzie znaleziono około trzech setek ryb i nielegalne sieci. Rosjanie twierdzą też, że obywatele Ukrainy nie mieli dokumentów pozwalających na połów.



Niezależna "Nowaja Gazieta" podała na swej stronie internetowej, że obywatele Ukrainy zostali przewiezieni do Kerczu i zatrzymani na 24 godziny do czasu wyjaśnienia okoliczności incydentu.

W maju 2018 roku, cztery lata po aneksji Krymu, Rosjanie zatrzymali u wybrzeży Krymu łódź z pięcioma ukraińskimi rybakami. Kapitan jednostki został postawiony przed sądem i skazany na grzywnę.

W listopadzie 2018 roku w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej, łączącej Morze Czarne i Morze Azowskie siły rosyjskie zatrzymały trzy niewielkie ukraińskie okręty wojenne. Jednostki zostały przejęte, a załoga aresztowana. Marynarze wrócili do kraju 7 września 2019 roku w ramach wymiany osób aresztowanych i skazanych w Rosji i na Ukrainie, która objęła po 35 osób z każdej ze stron.

Zgodnie z umowami dwustronnymi między Ukrainą i Rosją Morze Azowskie i Cieśnina Kerczeńska to wewnętrzne terytoria obu państw i oba państwa mają na nich swobodę żeglugi.