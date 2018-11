Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że parlament powinien rozpatrzyć wprowadzenie stanu wojennego w związku z rosyjskim atakiem na ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej. Zażądał też od Rosji uwolnienia marynarzy i zwrotu okrętów. Jak podała agencja Reutera, powołując się na anonimowego świadka, trzy okręty znajdują się w porcie w Kerczu. Z kolei rosyjska agencja TASS przekazała, że trzej ukraińscy marynarze są w szpitalu w Kerczu i ich stan jest stabilny. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie Petro Poroszenko

Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas napisał, że wydarzenia na Morzu Azowskim są "niepokojące", rosyjska blokada "nie do przyjęcia".





Szefowa MSZ Austrii Karin wyraziła "wielkie zaniepokojenie" najnowszą eskalacją napięć między Ukrainą i Rosją. Poinformowała też, że we wtorek w tej sprawie obradować będzie unijny Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB).

Unia Europejska chce ustalić fakty i rozważa kolejne kroki - powiedziała szefowa MSZ Austrii w Brukseli, dodając, że Austria za pośrednictwem swojej ambasady w Kijowie próbuje obecnie ustalić, czy w regionie znajdują się austriaccy obywatele i czy są oni bezpieczni.

UE "włączy się, musi się włączyć" w tę sprawę - podkreśliła szefowa austriackiego MSZ. Zwołane w trybie pilnym zamknięte posiedzenie Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa odbędzie się "z inicjatywy Austrii" - dodała.

Zdjęcie Szefowa MSZ Austrii Karin Kneissl

Jak podaje AFP, Niemcy uznają rosyjskie działania w Cieśninie Kerczeńskiej za "niedopuszczalne".



Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn: Analizowane są doniesienia na temat działań strony rosyjskiej.

Zdjęcie Prof. Jan Żaryn

Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński powiedział, że sytuacja jest poważna i bardzo kategorycznie przeciwko tego rodzaju działaniom musimy się przeciwstawiać.

Podkreślił, że "nie możemy pozwalać na jakiekolwiek przejawy agresji, tym bardziej, że jest to agresja ze strony państwa, które w ostatnim czasie nie po raz pierwszy zachowuje się agresywnie i jest to państwo, które graniczy także z Polską".

"Oczekujemy także jasnego stanowiska Unii Europejskiej w tej sprawie" - dodał.

Na Majdanie w Kijowie gromadzą się zwolennicy Korpusu Narodowego. Członkowie korpusu będą domagać się wprowadzenia stanu wojennego.

- Kilku żołnierzy ukraińskiej marynarki wojennej, którzy zostali ranni w wyniku ataku Rosji na okręty Ukrainy w Cieśninie Kerczeńskiej, zostało przewiezionych do Moskwy - oświadczył przedstawiciel prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu Borys Babin.

Babin zaznaczył, że według strony ukraińskiej w zdarzeniu rannych zostało sześciu żołnierzy, a Rosjanie mówią jedynie o trzech. Dodał też, że trzej ukraińscy żołnierze przeszli operacje.

Żaryn: Polskie służby specjalne monitorują sytuację na Ukrainie; sytuację traktujemy jako poważną.



Rosja oskarża Ukrainę o stosowanie "niebezpiecznych metod" w Cieśninie Kerczeńskiej - podaje AFP.



Zaniepokojony zajściami na Morzu Azowskim jest szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas.



"Można tylko wezwać obie strony do deeskalacji" - powiedział po przybyciu z wizytą do Madrytu i wyraził nadzieję, że wezwanie to, "wystosowywane z pewnością nie tylko z Niemiec, zostanie wysłuchane".



O wzmocnienie dialogu i uniknięcie eskalacji konfliktu po incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej apeluje MSZ Chin.



Amerykanie wysłali samolot zwiadowczy na terytorium Ukrainy - czytamy na Twitterze.



"W odpowiedzi na działania rosyjskiej straży granicznej strona ukraińska oskarża Rosję o akt agresji wojennej i zapowiada wprowadzenie stanu wojennego, czego nie zrobiła przez 5 lat wojny. Wewnątrzpolityczna gra Poroszenki łatwiejsza do odczytania niż przebieg samego incydentu" - pisze na Twitterze Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.



W sprawie wydarzeń w Cieśninie Kerczeńskiej milczą Węgry.



"Jeśli chodzi o działalność Putina, to jestem zdania, że chce (on) pożreć Ukrainę za wszelka cenę" - w ten sposób wydarzenia na Morzu Azowskim oceniła doradczyni prezydenta Zofia Romaszewska w TOK FM. "Putin zjada Ukrainę kawałek po kawałku, usiłuje doprowadzić do zamętu wewnątrz" - oceniła w radiu TOK FM.



W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać ukraińskie jednostki zacumowane w porcie w Kerczu.



"Atak na ukraińskie jednostki na Morzu Azowskim" potępia Estonia.



"Kanada potępia rosyjską agresję wobec Ukrainy w Cieśninie Kerczeńskiej. Wzywamy Rosję do natychmiastowej deeskalacji. wypuszczenia zatrzymanych okrętów i umożliwienia swobodnego przejazdu. Kanada niezachwianie wspiera suwerenność Ukrainy" - napisała na Twitterze szefowa kanadyjskiej dyplomacji Chrystia Freeland.



Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite potępiła ostrzelanie i przejęcie przez rosyjskie siły specjalne ukraińskich statków w Cieśninie Kerczeńskiej. "Rosja cynicznie łamie prawo międzynarodowe i kontynuuje agresję przeciwko Ukrainie" - powiedziała Grybauskaite w rozmowie z agencją BNS.



Podkreśliła, że Litwa jest gotowa pomów Ukrainie "w konsolidacji wspólnoty międzynarodowej w celu wspiera Ukrainy".



W sprawie wydarzeń z udziałem Rosji i Ukrainy oświadczenie wydało ministerstwo spraw zagranicznych Turcji. Zaznaczono, że Turcja jest zaniepokojona ostrzelaniem ukraińskich okrętów w pobliżu anektowanego przez Rosję Krymu.



"Jako państwo leżące na wybrzeżu Morza Czarnego, podkreślamy, że przepływ przez Cieśninę Kerczeńską nie powinien być blokowany" - napisano Tureckie MSZ wezwało także do unikania kroków, które mogłyby zagrozić stabilności i pokojowi w regionie.





"Zwracam się do władz Federacji Rosyjskiej z żądaniem natychmiastowego uwolnienia ukraińskich wojskowych, którzy z naruszeniem prawa międzynarodowego zostali brutalnie zatrzymani (przez Rosję - red,) i których los pozostaje nieznany" - napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Petro Poroszenko w mediach społecznościowych.



"Apeluję o deeskalację sytuacji na Morzu Azowskim i na innych kierunkach oraz o jak najszybszą reakcję na mój apel" - podkreślił ukraiński prezydent.





Telewizja państwowa Rossija24, dla której wypowiadała się rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, oznajmiła, że "równolegle" z wydarzeniami na Morzu Azowskim doszło do "raptownej aktywizacji ostrzałów miejscowości zamieszkanych przez ludność cywilną w Donbasie".



Zacharowa pytana o to, czy ta kwestia będzie podnoszona przez Rosję na poniedziałkowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, oznajmiła: "właśnie dlatego mówimy o tym, że ta prowokacja była zaplanowana zawczasu".



Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa oświadczyła, że Ukraina prowadzi "agresywne i prowokacyjne działania", i że w związku z tym do MSZ w Moskwie wezwany zostanie przedstawiciel ambasady Ukrainy. Czytaj więcej





W sprawie kryzysu w Cieśninie Kerczeńskiej milczy prezydent USA Donald Trump.



"Agresja morska Rosji na Ukrainę: czy to początek operacji lądowej, ataku na Mariupol? Najpierw odcięcie z morza. Ogłoszenie stanu gotowości całej ukraińskiej armii w pełni zrozumiałe. Żyjemy w świecie na krawędzi" - komentuje były minister spraw wewnętrznych w rządzie PO-PSL Bartłomiej Sienkiewicz.



Trzej ukraińscy marynarze, którzy zostali lekko ranni po naruszeniu przez ich okręty granicy Rosji, są w szpitalu w Kerczu i ich stan jest stabilny - podała rosyjska agencja TASS, powołując się na źródła medyczne.



"Ich stan jest stabilny, nie pogarsza się, wszystko jest w porządku, czują się dobrze" - powiedział rozmówca rosyjskiej agencji. Dodał, że śledczy są w szpitalu.





Oskarżenia o domniemaną prowokację ze strony Ukrainy, która miałaby być powiązana z wyborami prezydenckimi, padły także w rosyjskiej telewizji państwowej. Wyrażono w niej tezę, że wprowadzenie stanu wojennego na Ukrainie miałoby być korzystne dla prezydenta Poroszenki.





Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Grigorij Karasin oskarżył w poniedziałek władze Ukrainy o "przemyślaną prowokację". Incydent powiązał z wyborami prezydenckimi na Ukrainie.



"Jest to prowokacja - przemyślana pod względem czasu, miejsca i formy. Cele są zrozumiałe: 'wstrząśnięcie' Ukrainą poprzez ogłoszenie stanu wojennego, zmobilizowanie nastrojów antyrosyjskich na Zachodzie, zaostrzenie sankcji przeciwko Rosji" - powiedział Karasin. Dodał, że "na tym tle (prezydentowi Ukrainy Petrowi) Poroszence łatwiej jest widocznie rozwijać swoją kampanię prezydencką".



"Paradoksalnie to może być korzystne dla Ukrainy, bo tam się toczy zapomniana wojna" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisław Krasnodębski z PiS. "Ta data, to że wczoraj zaostrzył się konflikt, nieprzypadkowo się zbiegła z kwestią Brexitu" - dodał.



W nocy w pobliżu rosyjskiej ambasady w Kijowie spłonął samochód należący do dyplomatów - podaje BBC.



- Niestety spodziewaliśmy się tego, że Rosja będzie tę wojnę eskalować, że Rosja będzie starała się odciąć Ukrainę - nie tylko od Morza Azowskiego, od Krymu, ale być może od Morza Czarnego, czyli ta wojna może pójść również w kierunku Odessy, tym bardziej, że przecież wojska rosyjskie stacjonują po drugiej stronie Ukrainy w Nadniestrzu, tam też jest armia rosyjska, która może rozpętać wojnę przeciwko Ukrainie" - mówił na antenie TVP1 były minister spraw zagranicznych w rządzie PiS Witold Waszczykowski.



- Ukraina potrzebuje solidarności świata, Europy, NATO i Unii Europejskiej - skomentował wydarzenia na Morzu Azowskim w rozmowie z Radiem Zet były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.



W ocenie polityka PO, sytuacja na Morzu Azowskim jest "bolesnym przypomnieniem, że w sąsiednim kraju toczy się wojna".



O natychmiastowe uwolnienie ukraińskich żołnierzy apeluje do władz Rosji prezydent Ukrainy Petro Poroszenko.







Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało specjalne oświadczenie, w którym domaga się od Rosji niezwłocznego zabezpieczenia możliwości powrotu ukraińskich marynarzy. MSZ domaga się także zwrotu zajętych okrętów - kutrów opancerzonych "Bardiansk" i "Nikopol", oraz holownika "Jany Kapu".





W związku z zaostrzeniem sytuacji na Morzu Azowskim szef MON Mariusz Błaszczak zwołał spotkanie z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami wojskowych służb.



Minister spraw wewnętrznych Ukrainy opublikował na Twitterze nagranie z wydarzeń na Morzu Azowskim, nagrane przez kogoś z rosyjskiej załogi. Według ukraińskiego ministra będzie to dowód dla międzynarodowych sądów. "Agresja! Oczekujemy reakcji zaprzyjaźnionych krajów" - napisał Arsen Awakow.



Na nagraniu słychać rozkazy wypowiadane przez rosyjskich wojskowych. Marynarze krzyczą m.in.: "uderz w niego", "weź go z prawej", "lewo na burt", "dawaj, k***a!", "dobrze!".



Zdjęcie Dwa ukraińskie kutry oraz holownik zostały ostrzelane, a następnie zajęte przez rosyjskie siły specjalne.

- Sytuację na Morzu Azowskim uważamy za poważną. Może mieć ona daleko idące konsekwencje zarówno dla polityki wewnętrznej Ukrainy, jak i całego regionu. W tej sprawie nie można działać pochopnie - ocenia Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta.





Trzy ukraińskie okręty przejęte przez siły rosyjskie w Cieśninie Kerczeńskiej u wybrzeży anektowanego przez Rosję Krymu znajdują się w porcie w Kerczu - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na anonimowego świadka.



Zdjęcie Trzy ukraińskie okręty zostały przejęte przez siły rosyjskie w Cieśninie Kerczeńskiej

Rosja poinformowała w poniedziałek rano o otwarciu żeglugi przez Cieśninę Kerczeńską, zablokowaną w trakcie niedzielnego incydentu z udziałem ukraińskich okrętów. Rosyjska agencja TASS, powołując się na przedstawiciela firmy żeglugowej z Kerczu na anektowanym przez Rosję Krymie, podała w poniedziałek, że żegluga przez cieśninę odbywa się w zwykłym trybie.



Armia Ukrainy została postawiona w stan pełnej gotowości bojowej - poinformował w poniedziałek sztab Sił Zbrojnych w Kijowie.



"Na podstawie decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie wprowadzenia stanu wojennego naczelnik Sztabu Generalnego, głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy wydał rozkaz postawienia rodzajów i jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy w stan pełnej gotowości bojowej" - głosi komunikat opublikowany na stronie ukraińskiego ministerstwa obrony.



Kilkaset osób zebrało się w nocy z niedzieli na poniedziałek przed rosyjską ambasadą w Kijowie, aby zaprotestować przeciwko atakowi Rosji na ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej. Protestujący przynieśli m.in. papierowe statki. Wrzucili także za ogrodzenie rosyjskiej placówki petardy i słoiki z czerwoną farbą.



W niedzielę dwa ukraińskie kutry oraz holownik, które płynęły z Odessy do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim, zostały ostrzelane, po czym zajęte przez rosyjskie siły specjalne.

W związku z ostrzałem i zajęciem przez Rosję jej okrętów w Cieśninie Kerczeńskiej ukraińska marynarka wojenna ogłosiła alarm. Oświadczyła, że wszystkie jej jednostki wychodzą w morze.



Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ odbędzie się w poniedziałek w sprawie eskalacji napięć między Rosją a Ukrainą - poinformowała ambasador USA przy ONZ Nikki Haley.



Posiedzenie odbędzie się w Nowym Jorku o godz. 11 (godz. 17 czasu polskiego).



Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że parlament powinien rozpatrzyć wprowadzenie stanu wojennego w związku z rosyjskim atakiem na ukraińskie okręty w Cieśninie Kerczeńskiej. Przewodniczący Rady Najwyższej Andrij Parubij ogłosił, że deputowani zbiorą się w sprawie stanu wojennego w poniedziałek o godzinie 16 (godz. 15 w Polsce).







W niedzielę nad ranem rosyjski okręt "Don" staranował ukraiński holownik, który wraz z dwoma kutrami płynął z Odessy nad Morzem Czarnym do ukraińskiego portu w Mariupolu nad Morzem Azowskim. Wszystkie trzy jednostki należą do marynarki wojennej Ukrainy. Rosjanie ogłosili, że ukraińskie okręty nie mogą przepłynąć pod mostem przez Cieśninę Kerczeńską, gdyż przeprawa jest zamknięta ze względu na osiadły na mieliźnie tankowiec.



Strona ukraińska twierdzi, że Rosja, która powinna poinformować o zamknięciu Cieśniny międzynarodowe organizacje żeglugi, nie uczyniła tego.



W niedzielę wieczorem ukraińska marynarka poinformowała, że Rosjanie ostrzelali trzy ukraińskie jednostki i z pomocą swoich służb specjalnych przejęli nad nimi kontrolę. Podczas ataku rannych zostało sześciu ukraińskich marynarzy. Los załóg trzech jednostek, ani ich samych, nie jest znany. Wiadomo, że ranni otrzymali od Rosjan pomoc medyczną.



Ukraina uznała niedzielne wydarzenia w Cieśninie Kerczeńskiej za akt agresji Rosji. "Uważamy najnowsze działania Federacji Rosyjskiej wobec okrętów marynarki wojennej Ukrainy za akt agresji, nakierowany na celowe eskalowanie przez Rosję sytuacji na Morzu Azowskim i w Cieśninie Kerczeńskiej" - ogłosiła wcześniej administracja Poroszenki.